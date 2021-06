Kamala Harris pidió a AMLO y a Giammattei que dejen "hacer su trabajo" a ONG y a la prensa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reveló que en las reuniones que sostuvo esta semana con los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Guatemala, Alejandro Giammattei, les pidió que dejen "hacer su trabajo" a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a la prensa en ambos países.

"Este es un tema que me preocupa profundamente, porque queremos asegurarnos de que hay independencia. Un sistema judicial independiente, una prensa independiente, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG, puedan hacer su trabajo sin interferencias”.

"Eso lo dejé muy claro", afirmó Harris en una entrevista exclusiva con la agencia EFE, en Washington D. C., y difundida este jueves.

De acuerdo con la agencia extranjera, la vicepresidenta estadunidense aseguró que fue "muy franca" con los mandatarios, a quienes les manifestó su "preocupación" por "la corrupción" y "la impunidad" que persiste en México y Guatemala.

"Fui muy directa con cada uno de ellos respecto a esas preocupaciones", habría señalado Kamala Harris en la entrevista telefónica.

Las declaraciones de Harris se dieron dos días después de regresar de su gira oficial por Guatemala y México. Y de esa manera respondió a una pregunta de la agencia EFE en torno de la reforma a la ley sobre organizaciones no gubernamentales --promovida por el partido oficial en Guatemala-- que habilitará la anulación, por decisión estatal, de cualquier ONG asentada en el país.

Y también retomó la queja promovida por el gobierno de México por el financiamiento de la embajada de Estados Unidos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), del empresario Claudio X. González Guajardo, quien ha sido acusado directamente por el presidente López Obrador de promover el "golpismo".

En la entrevista, Kamala Harris también mencionó que la administración del presidente Joe Biden no ignora a Honduras y El Salvador, dos países centroamericanos que no fueron incluidos en la reciente gira de trabajo. "No hemos ignorado ninguna región de los tres países", expresó.