Sheinbaum: A la CDMX no puede regresar un régimen autoritario, antidemocrático y represivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la Ciudad de México “no puede regresar un régimen autoritario, no puede regresar un régimen antidemocrático y represivo”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el acto de conmemoración de los 50 años de la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, mejor conocida como “El Halconazo”.

A cuatro días de haberse celebrado las elecciones intermedias, en las que el partido Morena sufrió una debacle al perder cinco alcaldías y 13 distritos electorales, que quedaron en manos de la alianza PAN-PRD-PRI –este último partido gobernaba en los años 70--, la mandataria capitalina soltó:

“Las distintas libertades que se han abierto con esta ‘Cuarta Transformación de la República’, que desde una campaña mentirosa han dicho que es autoritaria, justamente el reconocer y el revivir esta historia de lo que fue el autoritarismo en México y de recordar lo que significa este régimen de libertades, que se abre con la ‘Cuarta Transformación’, es fundamental seguirlo repitiendo”.



El acto conmemorativo por “El Halconazo” se realizó en el remodelado Faro Cosmos, donde hace 50 años decenas de jóvenes intentaron refugiarse para evitar ser asesinados por elementos del Estado mexicano que reprimieron la protesta estudiantil.



Ahí, Sheinbaum Pardo añadió: “Jamás podemos olvidar de dónde venimos, porque si no, no sabemos a dónde vamos. Y esta recuperación de la memoria histórica --que se hace del gobierno de México, del presidente de la República--, que encabeza (sic) Beatriz (Gutiérrez MÜller), que también Alejandro Encinas y la Secretaría de Gobernación están haciendo, es fundamental para no olvidar lo que fueron los gobiernos autoritarios”.



Esos gobiernos, “por salvaguardar el poder, un régimen, estuvieron dispuestos a utilizar armas en contra de jóvenes que luchaban por la democracia y por las libertades. Y de ahí venimos, eso es lo que somos, eso es lo que es esta ciudad. Y por eso hay que recordarlo todos los días, porque no puede regresar un régimen autoritario, no puede regresar un régimen antidemocrático, represivo”, subrayó.

#EnVivo uD83DuDD34uD83DuDCF9 Conmemoración del 50 Aniversario de la Matanza del Jueves de Corpus. https://t.co/BnTFplQxQr — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 10, 2021

Entregan informe de la Femospp

En el acto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, entregó a la jefa de gobierno y a la presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, un ejemplar del “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana 2006”, de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).



Agregó que dicho informe, así como la recopilación de testimonios y documentos, “nos permiten hacer realidad una política que nos ha marcado el señor presidente de la República para recuperar la memoria y la verdad, para que podamos construir un camino de reconciliación y reencuentro, (para que) pacifiquemos a nuestro país”.



Y añadió: “Vamos a empeñar nuestro mayor esfuerzo para esclarecer los hechos del pasado, que haya verdad, que haya justicia, porque –como lo decimos todos los años– después de 50 años: ¡10 de junio, no se olvida!”.



En el acto dieron su testimonio como sobrevivientes de "El Halconazo", Paloma Sáenz y Jesús Martín del Campo, además de que los asistentes develaron una placa conmemorativa.