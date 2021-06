AMLO llama al "supremo poder conservador" a reconocer que dejaron un país destruido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a sus opositores a los que calificó como “el supremo poder conservador”, a ser racionales y honestos para aceptar que dejaron un país destruido.

“Ahora me da gusto que cuando menos, no están hablando de fraude o elecciones de Estado porque no tienen elementos y lo más destacado fue la participación de la gente”, señaló el mandatario en su conferencia matutina y reiteró que el proceso electoral pasado fue “libre y limpio”.