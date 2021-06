Matan a dueño de birriería en Michoacán; AMLO comió en el sitio en 2019 y publicó un video

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un comando asesinó a balazos a Margarito “N”, dueño de la birriería “La Guadalupe” e incendió el lugar antes de darse a la fuga, en el municipio de Coalcomán, Michoacán.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a desayunar a ese lugar, junto al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, el 14 de julio de 2019, durante una gira para visitar los hospitales del IMSS-Bienestar.

Los hechos se registraron la mañana del viernes 11 de junio en el establecimiento ubicado sobre el Boulevard Ixtala en la colonia Tinoco Rubí.

Testigos indicaron a la policía que escucharon balazos y luego quemaron el lugar; otros señalaron a sujetos “fuertemente armados”, quienes rociaron el mueble y quemaron el comercio, informó La Voz de Michoacán.

“Estoy aquí con Margarito que ya es el dueño de esta birriería ‘La Guadalupe’ en Coalcomán, Michoacán. Estamos comiendo nuestra birria. Es la comida tradicional de esta región de Michoacán y me dio mucho gusto comer aquí, con el doctor Alcocer, con Zoé. Estamos haciendo una gira para visitar los hospitales del IMSS-Bienestar y ¿qué puedes decir tú Margarito?”, le preguntó López Obrador.

“Yo, la verdad estoy muy agradecido”, dijo y el presidente lo interrumpió: “Me da pena que estés parado, siéntate” y el señor respondió: “No, no, no, no, no. Aquí estoy bien, gracias. Fue un placer que hayan venido aquí, conmigo, con mi familia, a probar esta birria de chivo tatemado.

“Muchas gracias y, la verdad le agradezco al señor presidente que tenía muchas ganas de conocerlo y estar así. No soñaba. Nunca soñé estar aquí cerquita del presidente de la República”, respondió el hoy occiso.

López Obrador le preguntó: “A ver, ¿cómo se prepara la birria?” y Margarito comentó: “La birria la preparamos, tengo un horno que tengo que calentar con leños y una vez que están las brasas ya meto mi charola y ya, al otro día la saco, bien doradita”, añadió. “¿Pero es chivo?”, le preguntó el mandatario. “Es chivo tatemado”, insistió el hombre. Y López Obrador se comenzó a reír. “Bueno, provecho”, sentenció y terminó el video de 1:38 minutos que publicó el presidente en su cuenta de Facebook.

Ayer y hoy visitamos cinco hospitales del IMSS Bienestar en Michoacu00e1n: Villamar, Paracho, Ario, Buenavista y Coalcomu00e1n.Aquu00ed lo celebramos en este municipio de la Sierra con una suculenta birria. Provechito. Posted by Andru00e9s Manuel Lu00f3pez Obrador on Sunday, July 14, 2019

La Fiscalía General de Justicia de Michoacán abrió la carpeta de investigación de los hechos de quien, de acuerdo con los medios locales, era querido por los pobladores y conocido por ser una persona honesta, trabajadora, dedicada a su familia, por lo que exigen justicia para su familia y que se castigue a los responsables.