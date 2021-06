Samuel García, al gobierno de Nuevo León de la mano de la IP

MONTERREY, NL. (apro).- Desde su campaña para la gubernatura, Samuel García Sepúlveda anunció que se respaldaría en la iniciativa privada para gobernar.

Ahora, electo como mandatario de Nuevo León, ya presentó una parte de su baraja, en la que se percibe una marcada presencia de los empresarios sobre su gobierno.

En campaña, el próximo mandatario de Movimiento Ciudadano (MC) afirmó que su gabinete emergería del llamado Consejo Nuevo León (CNL), comandado por prominentes figuras acaudaladas y directivos de empresas, así como por universidades y organismos de la sociedad civil.

Ahora los nombres que ha mencionado indican referencias hacia los grupos de poder económico en la entidad. De entre todos ellos destacan el de Fernando Elizondo Barragán, empresario, ex gobernador, a quien el mismo García Sepúlveda ha mencionado como su mentor y quien hasta se convirtió en su defensor en campaña.

En el triunfo de Samuel llama la atención poderosamente su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, que ha construido un pequeño reino empresarial en redes sociales y que, a decir de una especialista consultada, fue clave en la convocatoria de simpatías para el emecista, por su atractivo relacionado con el éxito y la simpatía.

Ligas empresariales

El domingo 6 de junio Samuel García Sepúlveda ganó por la elección de gobernador de Nuevo León con 700 mil 552 votos (36%), por encima de su inmediato perseguidor, Adrián de la Garza, de la coalición Va Fuerte por Nuevo León (PRI-PRD), que obtuvo 522 mil 073 (27%).

De igual manera, en la alcaldía de Monterrey, su amigo Luis Donaldo Colosio Riojas, también de MC, se impuso claramente con 229 mil 655 votos (47%) al tricolor Francisco Cienfuegos, que recabó 151 mil 807 (31%).

Los triunfos holgados movieron a los priistas a reconocer públicamente su derrota al día siguiente, lo que evitó la judicialización del proceso, como se había anticipado.

Movimiento Ciudadano asumió, así, mayor protagonismo nacional, al conquistar Nuevo León que, junto con Jalisco, también pintado de naranja, son los estados más importantes fuera del Centro.

De inmediato, Samuel García comenzó a mencionar nombres de las personas que lo acompañarán en su gabinete, cuando entre en función el 3 de octubre por la noche para el sexenio 2021-2027.

Destacan los que tienen presencia en el Consejo Nuevo León, órgano consultivo con sustento legal, que propone estrategias y planeación para el desarrollo de la entidad. Lo preside honorariamente el gobernador y está integrado por personas notables.

Hernán Villarreal, Mauricio Doehner, Martha Herrera González, Alfonso Martínez Muñoz y Frank González, son los principales mencionados, aunque también han entrado a la pasarela otros conocidos de la localidad como Carlos Garza y Aldo Fasci.

Villarreal, experto en movilidad y quien fue director Ejecutivo del Consejo estatal del Transporte, en el gobierno de Fernando Canales. Fue coordinador general de la campaña de Samuel García y ahora es propuesto como secretario General de Gobierno, quien será el primer negociador con el Congreso local, donde el mandatario tendrá escasos aliados emecistas.

Mauricio Doehner, propuesto como secretario de Economía es empleado de Cementos Mexicanos (Cemex), empresa donde es vicepresidente de Asuntos Corporativos. Además tiene considerable presencia mediática en la localidad, porque es enlace entre Cemex y Sinergia Deportiva, empresa que administra el Club de Futbol Tigres.

Alfonso Martínez Muñoz fue delegado en la entidad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el sexenio de Vicente Fox, y subsecretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno de Jaime Rodríguez.

Francisco Frank González, propuesto por Samuel como director del Instituto Estatal del Deporte, fue durante años coach del equipo de futbol americano Borregos del Tec de Monterrey, institución de donde Samuel es egresado y de donde obtuvo uno de sus doctorados. La institución educativa fue fundada por la familia Garza Sada, propietaria de Fomento Económico Mexicano (Femsa), que lidera José Antonio Fernández Carbajal.

Martha Herrera González, para la secretaría de Desarrollo Social, integra el CNL, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano. Ella es directora de Responsabilidad Social Global de Cemex y, de acuerdo a sus apuntes biográficos, forma parte del Consejo editorial del grupo Reforma.

También es mencionada Carmen Garza T, para el Consejo de Desarrollo Social. Mecenas cultural, es esposa de Eduardo Garza T Fernández, presidente del CNL e integrante del Grupo de los 10, fundador de la empresa Frisa del ramo acerero y generación de energías.

Aparece, como probable tesorero estatal, quien actualmente ocupa el cargo, Carlos Garza Ibarra, ligado a Fernando Elizondo, a quien le coordinó su campaña para la gubernatura en el 2009. Garza fue colocado en el actual gabinete cuando Elizondo hizo alianza con El Bronco. Ha recibido encomios generales por su gestión, pues ha puesto en orden las finanzas estatales, pese al desaseo político de su jefe. Garza también integra el Consejo Nuevo León.

No ha sido propuesto aún, es considerado Aldo Fasci Zuazua, actual secretario de Seguridad Pública para continuar en el cargo.

Aunque se percibe un amplio respaldo del sector empresarial, días antes de la campaña apareció un inesperado video del empresario Álvaro Fernández Garza, director general del Grupo Alfa, que pedía el apoyo, en la alcaldía de Monterrey para Francisco Paco Cienfuegos, del grupo del exgobernador Rodrigo Medina, que enfrentaba a Colosio Riojas.

“Paco tiene casi 20 años de experiencia, tiene la preparación, las credenciales. Es el candidato idóneo para que esta ciudad despunte y crezca en estos momentos difíciles”, dijo el 25 de mayo para respaldar al contrincante de Luis Donaldo hijo, quien hizo fórmula con Samuel.

De inmediato respondió Carlos Lomelí Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial que, el 31 de mayo, una semana antes de la elección dio su espaldarazo a Colosio. Refirió que había sido amigo y compañero de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, cuando eran estudiantes en el Tec de Monterrey y que conocía a su hijo desde pequeño y lo había visto crecer como un hombre capaz y responsable.

“Tenemos hoy el legado de su hijo (Colosio Riojas), el que tiene esa enorme responsabilidad y capacidad. Lo conozco desde niño y me parece que es un candidato nuevo, fresco, que de alguna manera podrá presentarle a los electores un enfoque nuevo, y así tienes muchas otras ofertas de gente joven de orientaciones muy adecuadas”, dijo.

El vínculo natural de Samuel García con los empresarios es Fernando Elizondo Barragán, quien impulsó, de inicio, la carrera del joven Samuel, cuando se proyectaba como candidato a diputado local por MC en el 2015. El mismo gobernador electo lo reconoce como su mentor en las lides políticas.

Cuando Samuel García aparecía como primer lugar en encuestas publicadas por El Norte, su principal oponente, Adrián de la Garza, dijo que los sondeos estaban sesgados para favorecer a quien, decía, era el candidato del medio. También acusaban al emecista de ser el gallo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Morena.

Elizondo salió a desmentir esas versiones. Él alguna vez tuvo vínculos con el periódico regiomontano, pues su hijo estuvo casado con la hija de Alejandro Junco, propietario del diario.

En un video que difundió en redes el 2 de junio, Elizondo recordó que MC lo invitó a que participara en la contienda como candidato externo a gobernador en el 2015, y que en ese partido había gente valiosa, como el abanderado a la gubernatura.

“Si a mí me dicen que Samuel es el candidato de López Obrador, nomás que está escondido ahí con Dante Delgado (fundador de MC), me da risa, porque ahora resulta que Samuel es el candidato de El Norte y de López Obrador al mismo tiempo, cuando estos no se pueden ni ver. Esas versiones son aparte de la infodemia que confunde todo”, dijo.

Al referirse al trabajo que le espera a Samuel, el exgobernador priista de Nuevo León, Benjamín Clariond, dice, en entrevista, que experimentará numerosas tentaciones relacionadas con el ejercicio del poder, por lo que le recomendó rodearse de expertos, para no resolver todo solo, confiando en su capacidad.

“Que se rodee de gente capaz, preferentemente de todas las corrientes políticas. Un funcionario debe hacer caso al jefe pero decirle también cuando la está regando. El gobernador debe tener la capacidad para entender que no es todólogo. Recurre al que sabe de la material. Pero espero que le vaya bien a Samuel, por el bien de mis hijos y nietos”, dijo quien fue gobernador interino nuevoleonés de abril del 1996 a octubre del 1997.

Y consideran que el puesto de secretario general de Gobierno será esencial para el buen desarrollo de su administración, pues en esta elección MC no ganó en urnas ni una sola posición en el Congreso Local, de 42 asientos, aunque entrarán por representación unos seis, que deberán enfrentar a las mayorías compuestas por PRI y PAN. Se necesita, dice, un gran conciliador para que puedan prosperar sus propuestas entre las fracciones.

Influencer

La de este domingo fue una elección marcada por un sesgo generacional, pues el voto favoreció a un profesionista acaudalado, de 33 años, que se convertirá en el gobernador más joven en la historia de la entidad.

De acuerdo a cifras de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, el listado nominal es de 4 millones 189 mil 684. De acuerdo a la encuesta presentada por ABC Poligrama, hubo casi dos millones de electores menores de 40 años. De ese total, 642 mil eran menores de 24, conocidos como centenials. Los otros, un millón 385 mil, eran milenials.

En este escenario juvenil surgió la figura de Mariana Rodríguez Cantú, la influencer de 25 años, psicóloga organizacional por el Tec de Monterrey, quien se hizo novia de Samuel cuando era senador, y con quien luego se casó, en plena pandemia. Juntos hicieron un tándem imbatible en esta campaña.

Mariana y Samuel se beneficiaron juntos en el proyecto para la gubernatura, pero batallaron en el inicio. Una fuente del equipo de García refiere que cuando era senador, estaba desatado y usaba desordenadamente sus redes sociales, principalmente el Instagram. Eso lo llevó a tener numerosos traspiés mediáticos. Se había convertido en un meme, hasta que tocó fondo en el enlace en vivo, en el que ordenó a su esposa a no enseñar pierna. El repudio fue generalizado y se veía en sondeos de opinión que lo ponían abajo entre los precandidatos.

Pero luego, sus asesores le marcaron el alto y lo educaron para el uso de redes. Entonces comenzó a utilizar lenguaje apropiado y hasta a hacerse el aparecido con su esposa para subir videos gratos, lo que comenzó que creciera su aceptación.

Mariana tiene 1.7 millones de seguidores, además de su propia empresa de cosméticos, y ha sido definitiva en la ascendente carrera de Samuel, dice la especialista en redes Cinthia Smith, catedrática del Tecnológico de Monterrey, pues el proyecto de emprendimiento de ella se vincula, calculadamente, con la aspiración política de él.

Su éxito juntos, señala, es que se han convertido en una pareja de corte aspiracional, como la que todos los regios quisieran ser.

“Lo que hicieron fue muy bien planeado y ejecutado. Ella sabe leer muy bien el entorno de jóvenes y adolescentes que tienen atracción magnética hacia ellos. Ella parece una persona superfamosa y sin recursos políticos, porque ella no toca esos temas, pero le ayuda a él con códigos de redes sociales que ella maneja superbién”.

“Ellos son lo que los regios de clase media quieren ser: bellos, emprendedores y exitosos, y esto va como una cuestión emocional. Puede haber razones argumentativas sobre un voto, pero en el inconsciente colectivo se activó el dispositivo emocional. Son figuras aspiracionales”, dice la doctora en Ciencia Política por la UANL, autora de publicaciones sobre comunicación política y medios de comunicación en revistas de México España y Argentina.

Dice que es muy probable que en un futuro Rodríguez Cantú reciba ofrecimientos para participar en la política, y hasta anticipa que pronto comenzará a trabajar en ese propósito.

Aunque ella es campeona en redes, su marido no lo ha hecho mal, dice la especialista. Basta recordar que él ha sido muy selectivo en sus batallas políticas, que son mayormente mediáticas, como fue su rechazo a los incrementos a la gasolina. Cuando era dirigente de MC en el estado y ya como senador, por ejemplo, hizo una extensa campaña en redes para explicar cómo fue que el PRI y el PAN lastimaron la economía de los mexicanos.

El 10 de diciembre del 2019 presentó en el senado la Ley Abril Pérez, para proteger a las mujeres, en recuerdo a la regiomontana asesinada por su ex marido en la Ciudad de México el 25 de noviembre de ese año. La propuesta fue aprobada en abril de este año y Samuel García, en sus intervenciones, hizo amplia difusión en campaña de ese avance legislativo.

Remarca Smith: “Es muy expresivo, escoge agendas que tienen resonancia en el espacio público y activa campañas de información. Escoge temas que le generan interés, como los de las gasolinas y su salida del Pacto Fiscal. Y hay que seguir viendo si hay una continuidad, o un ajuste en ese modelo de difusión que usa”.

Juan Manuel Ramos, director de la ONG Redes Quinto Poder, que vigila el desempeño de políticos y funcionarios en el ciberespacio, espera que Mariana no se convierta en una consorte gobernadora, pues las consecuencias de dejar que la esposa del mandatario se involucre ya quedaron evidenciadas con el presidente Vicente Fox que dejó que Marta Sahagún se inmiscuyera en asuntos públicos con resultados cuestionables.

“Quiero pensar que va a tomar decisiones de acuerdo a lo que le limita la ley y no va a cogobernar con otras personas, incluyendo su esposa, porque a mí me preocupa mucho que mediáticamente se ponga de referencia a la señora y ya sabemos lo que pasa cuando cogobierna la pareja, como lo vimos con Vicente Fox, que resultó muy mal”, dice.

Y vigiará que Samuel realmente confirme que, como dice, no tiene padrinos políticos, para que no sea despojado del poder cuando inicie su mandato.

“El poder no se comparte, el mandato es unipersonal y en este caso se le dio por mayoría de votos. Que si tendrá perfiles empresariales, es algo que se tiene que hacer para gobernar y es parte de sus facultades elegir a secretarios. Pero tenemos que recordarle que el voto se le dio a él, con facultades para aconsejarse y para delegar autoridad cuando no pueda estar en todos lados”, dice.