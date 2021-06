AMLO reconoce filtración al NYT sobre Línea 12 pero no "fuego amigo"; el dictamen, esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta semana se dará a conocer el dictamen oficial que explica las causas que provocaron la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México donde murieron 26 personas y más de 90 resultaron heridas.

Cuestionado sobre el reportaje publicado el fin de semana por el diario The New York Times (NYT), sobre las posibles causas del colapso en la Línea 12, el mandatario advirtió que sus opositores intentan confrontar al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum “pero se van a quedar con las ganas”.

Y contrario a lo que afirmó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, en el sentido de que su gobierno no filtró información al NYT, López Obrador consideró que sí las hubo.

“Hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación que hizo el The New York Times, y también con filtraciones que siempre se dan, no es eso tan trascendente. No estoy en contra de las filtraciones, eso pues siempre ha existido, y es muy difícil que no haya fuga de información”, consideró el mandatario.