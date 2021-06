AMLO tunde a León Krauze por su entrevista a Jorge Ramos: "quería que le dijera que yo era un dictador"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las diferencias que mantiene con Enrique Krauze es porque el director de la revista Letras Libres ha sido “defensor” del modelo de gobierno que “produjo la crisis” de México, apoyó “los fraudes electorales" y guardó silencio ante “la corrupción” que imperó durante el periodo neoliberal.

“Ahora, como ya no es el guía político, porque nosotros no podemos tener como asesor a quien defiende un modelo individualista, corrupto, entonces están muy molestos, (Enrique) Krauze y (Héctor) Aguilar Camín, que son los dos jefes del agrupamiento intelectual oficial que dominó durante todo el periodo neoliberal”, expresó el mandatario en la conferencia mañanera.

El titular del Ejecutivo federal exhibió en pantalla una charla virtual donde aparece el periodista León Krauze y el conductor Jorge Ramos, conductor del Noticiero Univision, hablando sobre el gobierno de López Obrador, al que califica de “autoritario” y “populista”.

“Vi una entrevista que le hizo Abraham Zab… No es Abraham Zabludovsky, es el hijo de Enrique Krauze, León, León Krauze, a Jorge Ramos. Pensando que, como Jorge es crítico también de nosotros, pensando de que si le preguntaba: ‘Oye -como le preguntaba- hay dictadura en México, Andrés Manuel es autoritario, no hay democracia, México es Venezuela, hay populismo, no hay libertades’.

“Entonces pensaba: todas estas preguntas. Que sirve para que los jóvenes que estudian periodismo aprendan lo que no se debe de hacer cuando se ejerce el noble oficio del periodismo. O sea, como un periodista no puede hacer una entrevista de esa manera, tendenciosa, con falta de objetividad, con falta de profesionalismo, buscando tener las respuestas que él quiere, faltándole al respeto al entrevistado, buscando manipularlo o considerarlo un tonto, un pelele. Para los que estudian comunicación social, que la vean”, consideró el presidente López Obrador.

Destaca AMLO entrevista de León Krauze a Jorge Ramos y dice que es ejemplo para estudiantes de periodismo de lo que no se debe hacer: intentar manipular al entrevistado y considerarlo "un tonto, un pelele". pic.twitter.com/6iGLizJ2UL — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 14, 2021

En el diálogo, ante una pregunta de León Krauze, Jorge Ramos responde: “Déjame ser absolutamente claro en esto. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez, México no es Venezuela. Yo creo que López Obrador debe continuar en en el poder hasta el último día, porque así es, así es la democracia”. León Krauze le insiste con la pregunta “¿López Obrador es un demócrata, Jorge?”. Y Ramos responde: “yo creo que hasta el momento sí, yo no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana”.

Al finalizar el video, López Obrador dijo: “entonces, quería que le dijera que yo era un dictador”.

“Quería que le dijera que yo era un dictador”, AMLO sobre la entrevista de León Krauze con Jorge Ramos. @LeonKrauze @jorgeramosnews#ConferenciaPresidente #14Junio pic.twitter.com/wpdt0ohMr6 — Al Momento 4T (@Almomento4T) June 14, 2021

De esa forma consideró que, pese a las diferencias que mantiene con el conductor Jorge Ramos, éste consideró que México “no es Venezuela”, que tampoco existe dictadura y se trata de un gobierno democrático porque fue electo por la sociedad.

“No sólo por falta de profesionalismo, sino por coraje, pierden objetividad, se ofuscan. Yo entiendo pues, sus sentimientos, como todo hijo defiende a un padre, pero esas diferencias políticas que tenemos pues no pueden cegarnos”, expresó el presidente López Obrador del hijo de Enrique Krauze.