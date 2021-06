No habrá confrontación con Ebrard por colapso en Línea 12; politizar sería mezquino: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que “no habrá confrontación” política entre ella y el canciller, Marcelo Ebrard, sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro y pidió esperar el resultado del peritaje de la empresa DNV para que se sepa la verdad sobre las causas que provocaron la muerte de 26 personas y más de 90 heridos el pasado 3 de mayo.

Además, insistió en que “nunca ha sido política de su gobierno” utilizar las filtraciones de información a la prensa. Tal afirmación contradice lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su conferencia, en el sentido de que sí hubo filtración de datos desde el gobierno capitalino al diario The New York Times sobre los primeros resultados de dicho peritaje.

Este lunes, en videoconferencia, luego del debate que se generó por la publicación del diario neoyorkino y la respuesta de Ebrard Casaubón, la mandataria capitalina dio la razón al exjefe de gobierno en este sentido:

“Estamos totalmente de acuerdo con el canciller de que, en efecto, tiene que darse a conocer la verdad con base en evidencias técnicas y que aquí no va a haber una confrontación. Lo que va a haber es verdad y lo que ha de haber es conocimiento público de ello. No podemos esconder nada”.

La morenista aseguró que “es muy buena” la relación que tiene con Marcelo Ebrard quien, como ella, son considerados como presidenciables para el 2024. Y dejó claro:

“Para mí este no es un tema político de ninguna manera. Es más, sería mezquino, como lo dije desde el primer día, hacer de este un tema político. A mí lo que me mueve es la verdad, me mueve la justicia y me mueven las víctimas”.