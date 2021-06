AMLO dice que estará pendiente de consulta en la SCJN y se mantendrá al margen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que estará atento a la consulta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los ministros van a avalar o rechazar la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar, actual magistrado presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.

Al respecto, dijo que “es una oportunidad histórica para renovarse, si dejan pasar la oportunidad va a ser muy difícil que ese poder se limpie de corrupción”, advirtió.

Por ello, el presidente López Obrador señaló que todos tenemos que ayudar a “purificar” la vida pública de México y pidió que no se olvide que el principal problema de México fue la corrupción, “eso dio al traste con todo”, indicó.

“Por eso a veces me sorprende que hay quienes --están en su derecho-- quisieran que regresara el régimen de corrupción es una especie de añoranza o masoquismo o buscar imitar a los corruptos tratar de ser como ellos, pero sí el cáncer que ha destruido a México peor que el covid, la peste y la malaria que hemos padecido ha sido la corrupción”, dijo el mandatario.

Reiteró que el ministro Arturo Zaldívar es el que reúne los requisitos para llevar a cabo la depuración en el Poder Judicial y dijo que el alma de las instituciones “son los buenos servidores públicos”.

“Se están dando los cambios y lo expongo porque no me quiero quedar con un remordimiento de conciencia, porque se va a enojar (José Ramón) Cossío el conservador, o los de Reforma y El Universal, ellos piensan de esa manera porque somos distintos”, dijo el mandatario.

--¿Alguno de los ministros que usted propuso podría llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial?— le insistieron.

--No, no, no, porque el ministro Zaldívar es el que reúne las condiciones. Y, repito, son importantes las instituciones, pero son fundamentales, el alma de las instituciones son los buenos servidores públicos, mujeres u hombres—subrayó el mandatario.

Arremete contra Cossío

Enseguida, arremetió contra el exministro José Ramón Cossío Díaz, a quien acusó de ser omiso cuando estuvo en la SCJN.

“Cossío cuando estuvo en la Corte guardó silencio en todo, cuando se cometieron atrocidades, cuando saquearon el país como nunca. Un ejemplo, buscábamos en la Corte que se consultara al pueblo sobre las reformas constitucionales y dijeron que no”, expresó el presidente López Obrador.

En el mismo sentido, afirmó que el exministro avaló “todo lo que perjudicaba al pueblo y beneficiaba a las minorías.