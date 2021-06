AMLO: López-Gatell se convirtió en nuestro maestro; resistió provocaciones y salió adelante

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, se convirtió en “un maestro” y “orientador” durante la pandemia de coronavirus en el país.

“Quiero aprovechar para agradecerle al doctor Hugo López Gatell que durante mucho tiempo, más de un año, estuvo informando todas las tardes-noches. Se convirtió en nuestro maestro, orientándonos, informándonos.

“Lo considero un profesional de primer orden, un hombre con conocimiento de su profesión, un destacado médico especialista, un hombre honesto, responsable, un ejemplo de servidor público.

“Le tocó a él enfrentar las situaciones más difíciles, la incomprensión de nuestros adversarios, resistió provocaciones de todo tipo y salió adelante. Estamos muy contentos con su trabajo, su desempeño para conducir todo este proceso y salir adelante, salvar vidas”, expresó el mandatario en la conferencia matutina.

Define AMLO a López Gatell como "un ejemplo" de servidor público que "resistió todo tipo de provocaciones". Afirma que hicieron todo lo que se pudo para evitar muertes y que levantaron el sistema de Salud de los suelos. pic.twitter.com/ciJdHuZL4k — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 15, 2021

El titular del Ejecutivo federal consideró que sus adversarios le pueden decir que han fallecido muchas personas por covid-19 pero, aseguró que “hicieron todo” y envió un abrazo a familiares de las víctimas que siempre serán recordadas, aseguró.

“Levantamos el sistema de salud del suelo, no había camas, no había equipos, no había médicos, no había enfermeras, no había nada y, a pesar de lo fuerte que pegó la pandemia, nadie se quedó sin ser atendido, todos tuvieron la posibilidad de estar en una cama de hospital y ahora todos los mexicanos van a tener garantizado su derecho a la salud y a la vacunación”, recordó el presidente López Obrador.

Luego, agradeció al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell “que, durante mucho tiempo, más de un año, estuvo informando todas las tardes-noches. Se convirtió en nuestro maestro, orientándonos, informándonos”.

El funcionario federal fue considerado por el presidente López Obrador como “un profesional de primer orden, un hombre con conocimiento de su profesión, un destacado médico especialista, un hombre honesto, responsable, un ejemplo de servidor público”, indicó.

Luego, el mandatario comparó la cifra de personas fallecidas por covid-19 por millón de habitantes en con la de otros países.

Dijo que, en la lista de 30 naciones, México ocupa el lugar 19 por debajo de países como Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú y Brasil en el continente americano y en Europa, menos fallecidos que en Italia y el Reino Unido.

“No es agradable para mí dar a conocer estos datos, pero los voy a dar a conocer porque es momento de informar. En los medios conservadores no hay estas comparaciones, no se sabe. Es el momento, porque ha habido mucha desinformación, mucha mala fe de medios convencionales, no de todos, pero sí han sido tiempos de canallas, tiempos de zopilotes”, afirmó López Obrador.

Han sido tiempos de canallas, de zopilotes, afirma AMLO. Informa que México es lugar 19 en muertes de covid por millón de habitantes. pic.twitter.com/JD5DdSzyXz — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 15, 2021

Además, el país ocupa el noveno lugar en el tema de vacunas disponibles para la sociedad.

Consideró que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo en el manejo de la pandemia, pero dijo que no se deben relajar las medidas sanitarias.

“¿Cuándo se había informado como se ha hecho?, ¿en qué país?, ¿por qué no reconocer eso?, ¿en qué país del mundo se inició la información y la orientación al pueblo desde el inicio de la pandemia y todos los días, y de manera transparente, abierta, sin ocultar nada, soportando hasta agravios, majaderías?”, cuestionó el mandatario.

También, reconoció la labor de médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud, destacó la importancia de no privatizar los servicios sanitarios en el país y señaló que, a la fecha, se han ejercido 20 mil millones de pesos en adquisición de vacunas.

“Por eso, no a la privatización de la educación, no a la privatización de la salud, no a la privatización del bienestar del pueblo”, expresó López Obrador.

Enseguida, señaló que no había tenido la oportunidad de agradecerle en público a doctor López Gatell y su equipo, recordó que ya no habrá conferencia vespertina sobre la pandemia y la información sobre el tema de Salud será todos los martes en la mañanera.