AMLO: Morena no habría soportado andanada de adversarios, sin apoyo del pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “en otras circunstancias” su gobierno y el partido Morena no hubieran aguantado la fuerte andanada de sus adversarios y agradeció al pueblo el apoyo mostrado a su proyecto de transformación en las pasadas elecciones intermedias.

Dijo que el problema de la oposición es que no tienen liderazgos ni contendientes para sucederlo en 2024 y por eso utilizan la tragedia de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México para confrontar al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón con la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo.

A sus adversarios políticos les dijo textual: “No quisiera yo estar en sus zapatos pero que le echen ganas, sí se puede. Además, vivimos en una democracia y hay libertades y el pueblo es el que va a decidir”, expresó el mandatario en la conferencia matutina.

Incluso, se mofó de la oposición al decir que pensaban que sería fácil derrotar al titular del Ejecutivo federal en las elecciones pasadas para terminar con su proyecto de transformación con el propósito de volver por sus fueros y seguir cometiendo actos de corrupción, “no pudieron”, exclamó AMLO.

Luego, reiteró que sus adversarios utilizan la muerte de 26 personas en el colapso del vagón del Metro en la estación Olivos de la Línea 12 para afectar su movimiento de transformación.

“Desde luego poner a pelear a Marcelo con Claudia muy vulgar porque ni Marcelo ni Claudia van a caer en la trampa y como lo dije la vez pasada, nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes, mujeres y hombres”, expresó el mandatario y arremetió:

“El problema lo tienen ellos. ¿De dónde lo van a sacar? ¿Quién? ¿Claudio? ¿la esposa de Felipe Calderón? ¿Quadri? ¿Va a regresar Diego? ¿Chong? ¿Quién? ¿Loret de Mola puede ser o Krauze o Aguilar? ¿De dónde?”, cuestionó AMLO y siguió:

“¿Creen que el pueblo está dormido? ¿Van sacar un personaje famoso? ¿Van a fabricar a alguien? ¿Van a meter a un personaje como se introduce al mercado un producto chatarra? ¿Cuándo se quiere vender un detergente y con mucha publicidad se engaña de que es el que acaba con lo sucio o el cochambre?”, dejó las preguntas abiertas.

Dijo que ojalá sus adversarios vayan entendiendo que son otros tiempos y de que ya no se permite robar, “prohibido robar, se acabó la robadera”.

“También ofrecerles todas las disculpas y no odiamos, es nada más que entiendan, somos diferentes ustedes son conservadores quieren mantener el régimen de corrupción, injusticias y privilegios. Nosotros no, queremos acabar con eso y queremos luchar por una sociedad mejor para todos”, consideró el presidente Obrador.

“A lo mejor, ellos en su enajenación como están obnubilados, no entren en razón, pero esto que estamos haciendo es en beneficio de sus hijos, de sus nietos, ellos van a ser muy difícil que cambien, pero las nuevas generaciones son más abiertas, hay más frescura, más interés por vivir mejor, de que las cosas cambien”, remató.

Dijo que su pensamiento se enfoca en considerar que solo lo barato es “lo que se compra con dinero”, porque la dignidad, los principios y la honestidad, no.

“Estoy muy contento y le agradezco mucho a la gente su confianza porque en otras circunstancias no hubiésemos aguantado esta andanada, fue muy fuerte y sigue siendo muy fuerte y ¿quién es el que nos saca a flote? el pueblo siempre es el que nos ha estado apoyando, dando la confianza por eso nunca jamas vamos a traicionar al pueblo, no le vamos a fallar”, sentenció el tabasqueño.

También, reiteró que en 2024 cuando finalice su administración, se va a retirar de la política y no aspira a reelegirse.

“No se preocupen, yo odio a los tiranos, yo soy demócrata y soy maderista y estoy a favor del sufragio efectivo y la no reelección, y si lo permite el creador y tengo salud, y lo permite el pueblo, voy a estar hasta finales de septiembre de 2024”, indicó.

En este sentido, afirmó que se va a jubilar y que no aceptará invitación alguna para participar en foros y conferencias, “ni voy a estar contestando y enviando mensajes en Facebook o en Twitter, nada de nada”, señaló.

“Me voy a dedicar a otra cosa, me voy a Palenque, voy a cuidar mis árboles y sí voy a escribir porque eso me compensa, me ayuda mucho, voy a escribir sobre un libro que tengo muchas ganas de hacer, sobre el pensamiento conservador porque sí creo que es una aportación en el terreno académico, literario, teórico, no político”, finalizó.