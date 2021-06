Sujeto que atropelló a su novia y una amiga dice que prefiere dejar de existir a verse encerrado y odiado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diego Armando “H”, el joven que atropelló con toda premeditación a Polly y Fernanda Cuadra al salir de una fiesta a madrugada del sábado 12 de junio en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco, prefiere quitarse la vida antes que pisar la cárcel.

De acuerdo con un mensaje de voz que el agresor envió a un amigo del que da cuenta este miércoles el periodista Carlos Jiménez, Diego le agradece su amistad y señala que ya no quiere vivir.

“Yo no me voy a ver encerrado a la verg* [...] no es por put* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños ni nada y odiado por la sociedad, nel a la verga* [sic]”, se escucha en el audio obtenido por el reportero Jiménez.