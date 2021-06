Suspenden cuenta de Instagram de la proteína de Bárbara de Regil tras ser exhibida por nutriólogo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de la polémica desatada por las amenazas al nutriólogo Aries Terrón por exponer “el fraude” de la proteína Loving It que promociona la actriz Barbara de Regil, la cuenta oficial de este producto @lovingit:healthy fue suspendida por Instagram, aunque algunos denunciaron que tiempo después fue reactivada.

Se acaba de eliminar la cuenta de #BarbaradeRegil de la proteína y no veo que nadie esté haciendo fiesta, it's time to celebrate. pic.twitter.com/QqBf1tJ7ql — Paz Aguilar (@pazaguilarx) June 16, 2021

En efecto, este 16 de junio, después del mediodía la página se reactivó y el último mensaje publicado por la actriz fue una imagen suya con el siguiente mensaje: “Ojalá todos tuviéramos más criterio y nos atreviéramos a compartir, hablar o comentar algo solo cuando nos consta o con pruebas. Y no solo con suposiciones. Mi paz es que la verdad siempre sale a la luz”.

Con anterioridad, usuarios habían celebrado que esa cuenta fuera suspendida por Instagram.

“Me acabo de enterar que cerraron la cuenta de la proteína loving it… me siento orgullosa de tmbn haber reportado la cuenta”, escribió una usuaria en Twitter y en otro aclaró: “y de verdad que no soy de tirar hate, pero b*rbara me tiene harta con eso del PV y de que su proteína no es lo que dice ser… además de todo el rollo contra Aries”.

me acabo de enterar que cerraron la cuenta de la proteína loving it... me siento orgullosa de tmbn haber reportado la cuenta — María Fernanda (@mariferposada) June 16, 2021

¿Qué pasó?

En mayo de 2020, el nutriólogo Aries Terrón elaboró un análisis a esta proteína realizado en un laboratorio certificado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que pagó con el apoyo económico de sus seguidores.

Los resultados los compartió en su canal de Youtube y en otras redes sociales y expuso que los componentes se contradicen con el contenido real de la proteína Loving it.

En 2021 el video cobró notoriedad porque lo retomaron usuarios de internet. En el video, advirtió que su consumo constante puede disminuir la producción de aminoácidos.

Su exposición molestó a Bárbara de Regil, quien declaró al periodista Gabriel Cuevas de Fórmula Espectacular que Terrón comenzó una “carrera de desprestigio” en su contra y lo acusó de no ser médico ni tener cédula profesional y sostuvo que, en el pasado, lanzó su propia marca de proteína al mercado, pero fue reportado por internautas porque no servía.

“A este doctor lo reportaron usuarios que consumían su proteína y la Cofepris vio que estaban cosas raras, como que no tenía cédula profesional, no estaba sustentado como debería. Él se hace llamar Aries Terrón y tiene más de 70 mil seguidores en Instagram”, comentó Cuevas, en la edición del 14 de junio.

Cuevas señaló que había hablado con Bárbara de Regil, quien le dijo que no iba a dar entrevistas por cualquier persona que quiera tirarla, pero que a él le enseñó conversaciones de un comunicado que envía una empresa llamada Weight Fake, donde señalan que el problema no fue por la actriz, sino por la Cofepris que investigó que el producto de Terrón, quien se acaba apenas de titular, no existía.

“Así como existen los charlatanes en los cirujanos plásticos, tú también tienes que tener (sic) una cédula profesional para crear y comercializar tu proteína, entonces a él se lo bloquean y no puede vender el producto y siente que Barbara tuvo mucho que ver”, aseguró el periodista.

Después surgió la versión de que Bárbara de Regil había declarado que ella sólo fue contratada como la imagen del producto y dijo que desconocía los casos de mujeres afectadas por su consumo. Como recompensa, pidió que le enviaran sus nombres para incluirlas en un nuevo reto para mejorar la salud.

Y puso en entredicho las declaraciones de Terrón publicando una fotografía de un análisis hecho por otro laboratorio que, dijo ella, también estaba certificado por Cofepris.

Las represalias

Posteriormente, Terrón denunció en un video que sus cuentas en redes sociales estaban siendo atacadas por la actriz y poco después Facebook cerró su perfil, lo que causó molestia entre los usuarios.

Señaló que la actriz lo ha estado hostigando. “Solo puedo decirles que, desde hace tiempo, estoy recibiendo un bombardeo masivo en mis redes (incluso se verá afectada God’s Nutrition) y hostigamiento constante a nivel personal y finalmente, esta página fue afectada. Afortunadamente mi canal sigue intacto”, comentó en redes sociales.

Paola Euler apoya a la comunidad cientu00edficaud83dudc68ud83cudffbu200dud83dudd2cud83euddecEn esta pu00e1gina apoyamos a Aries Terru00f3n, quien en du00edas recientes ha... Posted by Paola Euler on Tuesday, June 15, 2021

Terrón acusó amenazas por parte de la actriz de 34 años, quien ha asegurado que su cuerpo tonificado lo obtuvo con sus rutinas de ejercicio, su alimentación y el consumo de esta proteína, Loving it.

“Por motivos totalmente ajenos a mi y de causa mayor, esta página será eliminada en unas horas. Es una situación muy desagradable por cierta persona que está resentida conmigo por exponer el fraude de su proteína y parece que no puede superar el tema”, publicó.

El médico de la UNAM, Isaac Chávez Díaz, respaldó a Terrón y publicó en Twitter un hilo de conversación donde explicó por qué no tomar consejos de nutrición de Bárbara de Regil y defendió el análisis hecho por el nutriólogo en Youtube que mostró un presunto fraude en la composición de nutrientes.

“Bárbara inició acciones legales contra el nutriólogo Aries Terrón, por el momento, al nutriólogo no le es permitido hablar sobre el tema, mientras difundamos que Bárbara de Regil no sabe de nutrición”, publicó y tildó a la proteína loving it de “producto milagro”.