Está "muy lejos" el año 2024: Ebrard

Ciudad de México (apro).- El canciller Marcelo Ebrard Casaubon sostuvo hoy que está “muy lejos” el año 2024 --en el que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales--, y añadió que si bien algunos le atribuyen la aspiración a ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador, esto “no es lo de hoy”, pues “hoy hay que cumplir lo que tenemos como encomienda”.

"Yo me estoy concentrando en mi trabajo. Para mí, ese tema es un tema que está muy lejos todavía y habrá que ver qué sucede. No me anima o no es lo que guía mis tareas”, recalcó Ebrard después de un evento en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el cual minimizó su deseo de ser presidente, al afirmar que “siempre me dicen que tengo esta aspiración y que esto es lo que explica mis acciones; pero como ve, yo trato de ser un servidor público eficaz, eficiente”.

Después del colapso de la Línea 12 del Metro, ocurrida el pasado 3 de mayo, y la presentación ayer del informe preliminar de la empresa DNV que determinó “fallas estructurales” en la construcción de la obra, el camino de Ebrard hacia la presidencia de México quedó más complicado, pues el canciller difícilmente podrá escapar de la responsabilidad de que la obra emblemática de su sexenio se haya derrumbado por una construcción deficiente, a apenas ocho años de su inauguración.

Preguntado al respecto, Ebrard se refirió al documento que publicó ayer, momentos después de darse a conocer el informe preliminar, en el cual refrendó que cientos de funcionarios, ingenieros y expertos participaron en la obra: refrendó que “es una obra muy grande, participan muchos cuerpos técnicos”, y añadió que el informe de la empresa de Noruega es apenas “un preliminar fase 1”.