Ya se tienen conocimientos básicos de lo que pasó en Ayotzinapa: AMLO

Ciudad de México (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que exista una campaña de silenciamiento, a través de las armas, de personajes clave en el caso Ayotzinapa y aseguró que “nada va a impedir" que se esclarezca y se haga justicia a las víctimas de la tragedia de Iguala.

El titular del Ejecutivo federal dijo que su gobierno pretende resolver de fondo y no de forma este crimen que sigue impune y que exhibió los niveles de colusión de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narco.

También, anunció que ya se tienen “los conocimientos básicos de lo que sucedió" la noche del 26 de septiembre en la zona norte del estado de Guerrero y dijo que su gobierno no se quiere precipitar a dar información porque se trata de un caso que amerita ser tratado con responsabilidad y profesionalismo.

“Todavía no podemos dar por concluida la investigación, no queremos actuar de manera irresponsable, no se trata de decir, ya esto fue lo que sucedió, y engañar”, expresó el mandatario en la conferencia mañanera.

El presidente López Obrador dijo que no existe una campaña de silenciamiento de personajes clave en el caso Ayotzinapa, luego de que ayer fue ejecutado el comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE), Humberto Velázquez Delgado El Huacho, vinculado por los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos con la masacre y señalado como líder de una facción del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Luego, afirmó que el caso Ayotzinapa es un “asunto del Estado mexicano” porque participan además de la Fiscalía General de la República (FGR), y los poderes Ejecutivo y Judicial.

“Por eso subrayo, el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado no solo es una cuestión del gobierno, es un asunto del Estado mexicano y no vamos a detenemos ante anda para tranquilidad de los padres, familiares, amigos y todo el pueblo de Guerrero”, sentenció el presidente López Obrador.

También, defendió la participación política del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero en el pasado proceso electoral donde colocó alcaldes y diputados locales en distintas regiones de la entidad a través de la alianza PRI-PRD, pese a que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa lo señalan como responsable de la tragedia.

“Es que hablamos de la democracia y no podemos impedir a nadie la participación, solamente que estén impedidos legalmente, pero de acuerdo a la Constitución y las leyes todos los ciudadanos tenemos derecho a votar y ser votado”, señaló AMLO.

Al preguntarle si no es un menaje de impunidad el hecho de que en la nueva re configuración política del estado de Guerrero, prevalezcan personajes señalados de presuntos nexos con el narco y actos de corrupción como el caso de Iguala donde el alcalde electo priista David Gama Pérez, quien fue beneficiado con contratos de obra pública para la reconstrucción de viviendas tras el pasado del huracán Ingrid y Manuel en septiembre de 2013, el presidente Obrador respondió:

“Eso le corresponde saberlo y sancionarlo a la autoridad electoral”, indicó el mandatario y dijo que en la democracia es el ciudadano el que decide.

Cuando se le recordó que el ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, preso por el caso Ayotzinapa, llegó al cargo a través de un proceso electoral, dijo que son imperfecciones de la democracia.

“Pues sí pero con todas sus imperfecciones, el mejor sistema político de gobierno es el sistema democrático, no hay otro”, expresó.