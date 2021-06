AMLO refrenda respaldo a Slim: No juega a las vencidas como otros que quieren someter al gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al sector empresarial y en específico a Carlos Slim por actuar de manera responsable, institucional y mostrar disposición para llegar a acuerdos en cualquier conflicto.

En la conferencia de prensa fue cuestionado sobre un problema de jubilados de la empresa Telmex, quienes denunciaron haber sido víctimas de la suspensión unilateral de su pensión y el titular del Ejecutivo federal dijo textual:

“Hay empresarios importantes, como Carlos Slim, que entiende muy bien eso y es respetuoso de la institucionalidad. Entonces, por eso podemos ayudar en cualquier situación a buscar los acuerdos, no optar por el pleito, no a la primera irnos a tribunales, y menos si se trata de tribunales internacionales”, dijo AMLO.

El reconocimiento al magnate ocurre medio de la polémica por la caída de una trabe de la Línea 12 del Metro, en un tramo de la estación Olivos, y que fue construido por el consorcio formado por ICA y Carso, propiedad de Slim

Luego, afirmó que sus antecesores impusieron la práctica de litigar conflictos empresariales en el ámbito internacional y dijo que eso es “una falta de respeto a nuestra soberanía”.

Por ello, dijo que no hay necesidad de acudir a instancias internacionales sin agotar la posibilidad de un arreglo en el ámbito local, “como lo hemos venido haciendo con los gasoductos, con los reclusorios, con la entrega del gas etano a Odebrecht y con muchas otras cosas”, afirmó.

Incluso, mencionó que actualmente su gobierno busca resolver el problema de la obra que dejaron abandonada en la hidroeléctrica de Chicoasén, la cual comenzó a construirse en 1974, se inauguró en 1980 y provocó el desplazamiento de habitantes del pueblo Zoque.

“También se fue a un tribunal internacional, condenan al gobierno a pagar. Un asunto del sexenio pasado. Les quiero decir que me duele mucho cuando se pierde dinero, que no es del gobierno, es del pueblo. Si fuese dinero de particulares o mío a lo mejor no me dolería tanto que cuando se está perdiendo dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo y es dinero de la gente más humilde. Imagínense lo que es perder dinero en un país con tantos pobres, con tantas necesidades; es pecado social, no puedo dormir tranquilo”, expresó el mandatario.