López-Gatell: quienes viajaron a EU para vacunarse podrán recibir la segunda dosis en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que las y los mexicanos que residen en el país, pero se aplicaron la primera dosis de la vacuna contra covid-19 en Estados Unidos, podrán recibir la segunda dosis en México, de acuerdo con el calendario de vacunación.

“Si usted fue a Estados Unidos, posiblemente porque vive en la región fronteriza y viajó por tierra, es bienvenida, bienvenido, no importa cuál haya sido la razón que lo llevó a vacunarse del otro lado de la frontera, aquí se le puede vacunar”, comentó en la conferencia de prensa vespertina.

Además, dijo, a esas personas urbanas que viven en algunas zonas del país, tienen los suficientes recursos económicos y prefirieron no esperar, pero ya no quieren gastar más dinero y se han dado cuenta de la velocidad en la que funciona el programa de vacunación en México, desde luego que se les aplicará el biológico, pues no habría problema con la marca de la vacuna, ya que en Estados Unidos sólo aplican la de Pfizer y BioNTech.

“Si usted tiene claridad de cuál fue la vacuna que se le puso para los esquemas de doble dosis, por ejemplo, la vacuna Pfizer y BioNTech la está usando Estados Unidos, la estamos usando en México, es exactamente la misma vacuna. De hecho, la que recibimos en México se fabrica en la planta de Estados Unidos”, indicó.

Todo lo que tiene que hacer –explicó-- es acercarse al puesto de vacunación en la fecha que corresponde, de acuerdo con el calendario de cada una de estas vacunas.

El funcionario federal recordó que en México se tienen cinco tipos de vacunas contra el covid-19, entre las que está la de Pfizer y BioNTech, que se aplica en Estados Unidos.

Sobre las personas a quienes les tocó la vacuna CanSino y tienen dudas sobre cuándo deben volver a vacunarse, aclaró que no hay duda a nivel internacional de que este biológico sólo es de una aplicación.

“El Instituto Nacional de Ciencias Médicas ‘Salvador Zubirán’ fue la institución pública que coordinó el ensayo clínico de la vacuna CanSino en México, y el grupo de investigación está, en este momento, haciendo una extensión del ensayo clínico para evaluar una hipótesis de que la inmunidad producida por la vacuna pudiera no ser tan duradera como se espera”, indicó.

Destacó que, en ninguna parte del mundo se conoce cuál es la duración final que tendrá la inmunidad de cualquiera de las vacunas que se están aplicando a la población. La razón –apuntó-- es que no ha transcurrido el tiempo suficiente para saber cuál es el momento máximo, por lo que es pertinente que las comunidades científicas empiecen a evaluar estos estudios.

“No hay evidencia de que con la vacuna CanSino o cualquiera otra, la inmunidad vaya a decaer antes de un periodo razonable”, añadió.

En cuanto a la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el incremento de contagios en América Latina y el Caribe, sin incluir a México, indicó que esto se debe a múltiples factores: la vacuna, el clima, los sistemas de salud de cada país, etcétera.

“Vamos a destacar que el hemisferio sur está en otoño, rumbo al invierno. Nosotros estamos prácticamente en verano. Cuando se está en periodos de otoño e invierno, los virus respiratorios, por múltiples razones --las condiciones de frío son favorables al virus--, hacen que la transmisión y persistencia sea más eficiente. Por eso, los virus de periodos de emergencia pasan a ciclos estacionales”.

Y celebró que México tuvo la oportunidad y aprovechó tener el acceso más eficiente a los biológicos, por lo que se tienen 40 millones de dosis recibidas y usadas en su mayoría, y un programa de vacunación más eficiente y rápido.

“Tenemos en este momento a una de cada cuatro personas protegidas y estos factores ayudan a que se vaya haciendo lenta, lenta, lenta la epidemia, y otro componente adicional son las distintas medidas de mitigación y, en su momento, de contención de la epidemia. Estas son etapas e instrumentos que se usan en cada momento de la epidemia. Lo preparamos en enero de 2020 y lo aplicamos antes del primer caso detectado el 27 de febrero de 2020”, comentó.

En cuanto a la aprobación de la vacunación para menores de edad en Japón y Francia, López-Gatell explicó que en México no se realiza por cuestiones éticas; no se les incluye en ensayos clínicos iniciales, pero sí en segundas o terceras rondas de investigación.

La única que ha logrado lo anterior –apuntó-- es la vacuna de Pfizer y BioNTech y ha enviado su expediente a las distintas autoridades del mundo. Cuando se presente a México se analizará y entonces, si se aprueba, incorporarán a menores de edad.

La vacunación

Hasta el 1 de junio, al cierre de las 21 horas se aplicaron 816 mil 380 mil dosis, lo que da un total de 31 millones 811 mil 931 dosis recibidas por 22 millones 633 mil 460 personas, de las cuales 12 millones 919 mil 455 ya tienen el esquema completo y 9 millones 714 mil 5 sólo cuentan con la primera dosis.

“Estamos acelerando las cosas para llegar a aplicar el millón de dosis en un solo día”, finalizó López-Gatell.