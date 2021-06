Sauri Riancho se niega a presentar controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri Riancho, informó que no presentará una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas.



La negativa de la legisladora priista se da luego de que el pasado 30 de mayo Ignacio Mier Velázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, le solicitó presentar dicha controversia contra las resoluciones adoptadas por el Congreso de Tamaulipas en relación con el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.



El comunicado en el que se informa de la decisión de Sauri Riancho no fundamenta las razones de su negativa.



En su petición a la presidenta de la Mesa Directiva, el diputado de Morena advirtió sobre los riesgos de permitir la impunidad, luego de que el Congreso de Tamaulipas decidió declarar improcedente el desafuero de García Cabeza de Vaca.



“La impunidad es el germen que genera brutalidades, mata la libertad y lleva a los Estados al caos y al abismo”, escribió en su cuenta de Twitter.



El pasado 30 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados, convertido en Jurado de Procedencia, aprobó el desafuero del gobernador tamaulipeco por el presunto delito de defraudación fiscal.



Ese mismo día, el Congreso de Tamaulipas decidió rechazar la decisión de la Cámara de Diputados y presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que determinara si procede o no el desafuero avalado en San Lázaro.



El 14 de mayo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá determinó desechar la controversia constitucional y determinó que García Cabeza de Vaca mantenía el fuero.



Ante ello, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la SCJN un recurso de reclamación por el fallo del ministro Alcántara Carrancá, mismo que fue aceptado y el cual se encuentra en etapa de análisis por un ministro de la Corte.



El 21 de mayo se informó que la FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas.



El presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado que García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero, pero pidió a la Corte que precise cuál es la condición del gobernador panista, quien permaneció escondido varios días y luego reanudó algunas actividades en la sede del gobierno del estado y hasta participó de manera virtual en una reunión que los gobernadores sostuvieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.