Yeidckol Polevnsky "resbala" y pide votar por Movimiento Ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque quiso corregir su error, los usuarios de redes sociales no perdonaron la pifia cometida por la exsecretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien durante una entrevista llamó a votar por Movimiento Ciudadano (MC), en lugar del partido en el que milita.

“Que vayan todos a votar y que no desperdicien el voto, que se lo den a Movimiento Ciudada… No, a Movimiento Ciudadano no, yo estoy contigo –le dijo a un candidato--, vamos todos juntos, pero que ya, de una vez por todas, denle a Movimiento Ciudadano su lugar”, señaló la ahora delegada de Morena en Jalisco, durante una entrevista televisiva.

@yeidckol tienes mucha razón no hay que desperdiciar el voto y concuerdo contigo hay que votar por Movimiento ciudadano. pic.twitter.com/dndm5WBmax — Gimella Gómez (@GimellaG) June 1, 2021

Desde luego, las redes sociales reaccionaron y hasta los conductores se rieron del error.

“¡La bomba de la elección! @yeidckol Polevnsky pide el voto por Movimiento Ciudadano”, comentó un usuario en redes sociales.

¡La bomba de la elección! uD83DuDCA3 @yeidckol Polevnsky pide el voto por Movimiento Ciudadano uD83DuDE02 pic.twitter.com/dYoSMFAyre — El Grillito (@grillando) June 1, 2021

Otro respondió a un tuit de Polevnsky donde llama a votar todo por Morena: “Pues no que Movimiento Ciudadano Yeidckol, decídete”, escribió.

Pues no que Movimiento Ciudadano Yeidckol , decídete. — Abel P (@Abel1957) June 2, 2021

Hubo quien sospechó que el pacto con MC “la traicionó”.

El pacto hecho ya con movimiento ciudadano la traicionó — Leonel ruiz pory (@PoryRuiz) June 2, 2021

Polevnsky se registró, mediante un representante legal, como precandidata a una diputación federal por la vía plurinominal para la Quinta Circunscripción del Estado de México.

“Nuestro partido-movimiento ya está probado, ni se ha devaluado la moneda y tampoco hay gasolinazos, subió la inversión extranjera y hoy existen los mejores apoyos sociales que ha tenido nuestro país. El voto ya está decidido. #Yeidckol @PartidoMorenaMx #VotoMasivoMorena2021”, redactó en sus redes sociales y compartió un clip de 37 segundos de la entrevista, pero no el que causó la burla de los internautas.