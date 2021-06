AMLO "está de jefe, galán", por el Día del Padre

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “está de jefe, galán” porque este día del padre ya lo habían felicitado sus hijos y esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

Durante su viaje de regreso a la Ciudad de México desde Aguascalientes, acompañado de Beatriz Gutiérrez, el presidente envió un mensaje grabado a los padres mexicanos, a quienes mandó un abrazo fraterno.

“Un abrazo para todos los papás, a los que están con nosotros y a los que se nos adelantaron, un abrazo fraterno, cariñoso, y que lo disfrutemos, con nuestros hijos, con nuestros familiares el día de hoy”, dijo desde un asiento del avión.

Felicitación a todos los padres en su día del presidente @lopezobrador_ y su esposa @BeatrizGMuller

desde el avión que los trasladó de Aguascalientes a la CDMX.

“Yo tuve la dicha de que ya me felicitó José Ramón, Gonzalo Alfonso, me falta Andrés Manuel, pero ya también me felicitó Jesús Ernesto y ya me felicitó Beatriz. Estoy de a jefe, de jefe, galán”, añadió.

Mientras que Gutiérrez Müller aprovechó para felicitar a los papás solteros, luego que una reportera le pidiera un mensaje para los padres de familia.

“Ya dijo todo (Andrés Manuel López Obrador), ya solamente agregar a los papás que son solteros, un abrazo, hacen un gran trabajo por sacar a sus hijos adelante. Fuerza, pásenla bonito”, comentó la escritora.

Felicidades a los papás, estén donde estén, con admiración, respeto y cariño.

Por la mañana, López Obrador subió una fotografía con un adulto mayor en sus redes sociales acompañado de un mensaje: “Felicidades a los papás, estén donde estén, con admiración, respeto y cariño”.