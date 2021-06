Hay que construir una nueva clase media, "más humana, fraterna y solidaria": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó un video del exaspirante presidencial y ahora diputado local electo por la alianza PRI-PRD-PAN, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre para anunciar que el propósito de su gobierno es sacar de la pobreza a millones de mexicanos para construir una nueva clase media, “más humana, más fraterna y más solidaria”.

AMLO refrenda crítica a clase media; hay un sector partidario de "el que no transa no avanza"

“El neopofirismo trajo aparejado una concepción muy egoísta, muy enfocada y orientada a progresar en lo material, el bienestar material sin importar el alma, ‘me salvo yo, aunque mi prójimo se siga empobreciendo porque yo soy mejor en lo académico, incluso ya ascendí en la case social, ya soy de otra clase, inclusive hasta me volví racista’. Eso es lo que está en el fondo del debate”, expresó el mandatario.

En la conferencia mañanera, se exhibió el video de una entrevista en el programa Tragaluz de la empresa Milenio Televisión donde Quadri de la Torre, actual legislador federal de la alcaldía Coyoacán, anuncia que desde la cámara de diputados federales va a impulsar la desaparición de los proyectos y programas del gobierno federal como El Tren Maya, La refinería de Dos Bocas, el nuevo aeropuerto de Santa Lucia y el programa social Sembrando vida.

Incluso, el exaspirante presidencial calificó estos proyectos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como una “desgracia y desastre".

Luego, dijo que se necesita la transformación para fortalecer los valores morales y culturales.

“Sí queremos una clase media, queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media, más humana, más fraterna, más solidaria, eso es lo que buscamos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos que mejoren sus condiciones de vida y trabajo pero que también no dejen de voltear a ver a los desprotegidos, y que no se le dé la espalda al que sufre y que además estén más conscientes y politizados para que resistan campañas de manipulación, que no sean presa fácil de la manipulación que orquesta y lleva a cabo los grupos de intereses creados”, indicó.