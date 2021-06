Kamala Harris me sugirió vender avión presidencial a millonarios excéntricos: AMLO

Ciudad de México (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris le sugirió ofrecer el avión presidencial a los millonarios excéntricos que están ofreciendo vuelos turísticos al espacio exterior.

En la conferencia mañanera, el mandatario recordó que no ha sido posible vender la lujosa aeronave adquirida durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, el cual se encuentra parado porque no es apto para realizar vuelos en el país.

“Ahora que vino la vicepresidenta Kamala Harris le comentaba yo que era tan lujoso, tan lujoso ese avión, que no teníamos quién lo comprara, porque está valuado en 120, 130 millones de dólares y, riéndose, me dice que a lo mejor de estos potentados que ahora ofrecen viajes al espacio - ¿sabían ustedes que se ofrecen viajes al espacio, al que quiere ir allá, al espacio? - que, a lo mejor a uno de ellos, con todo respeto pues, le interesaría tener este avión tan lujoso”, expresó AMLO.

Dijo que un vuelo al espacio tiene un costo de 500 mil dólares y calificó el hecho como “una extravagancia”.

“Entonces, pues vamos a seguirlo ofreciendo. Es un avión de muy buena calidad, lo que pasa que no está hecho para nuestro país, sólo para presidentes que viajan mucho al extranjero porque técnicamente ese avión debe de volar, para que sea eficiente y se justifique, en promedio cinco horas; pues de México a Tijuana es menos de cinco horas, de México a Cancún también menos de cinco horas”, señaló.

El empresario Elon Musk, fundador de Paypal y Space X, así como Jeff Bezos de Amazon son algunos de los magnates que están interesados en el turismo espacial.