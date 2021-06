Osorio Chong, no descarta tomar las riendas del PRI

Ciudad de México (apro).- El coordinador de los senadores del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, no se descartó para tomar las riendas de su partido una vez que se haga una evaluación de los resultados obtenidos por ese instituto político en las pasadas elecciones.

Entrevistado en el Senado, el político hidalguense sostuvo que el análisis de lo ocurrido en la pasada elección del 6 de junio no debe quedar sólo en la dirigencia.

“No, lo que pido lo he manifestado, es que se haga un análisis profundo, en consecuencia, se puede determinar lo que debe seguir para el PRI en los próximos años”.

-¿A usted le interesaría o no?, se le insistió

-No, no he dicho eso. Simplemente digo que primero está el análisis profundo y revisar las circunstancias en el que está nuestro partido, a partir de ahí entonces tomar decisiones. Pero no es la ambición personal lo que debe moverse en este momento. Es qué es lo que le conviene al PRI para los próximos años, cuando el próximo año tenemos seis elecciones locales y después dos, y después por supuesto la Presidencia de la República.

A la militancia y simpatizantes del PRI: pic.twitter.com/EZDuvLuAYm — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) June 15, 2021

El senador por Hidalgo y ex secretario de Gobernación, subrayó que el análisis de lo ocurrido en el PRI debe bajar a la base.

“Yo creo que debe ser de la base, de quienes no fueron tomados en cuenta, de los que no fueron respaldados, de los que no tuvieron el apoyo, de los muchos que trabajaron y que hoy ni siquiera son reconocidos”, propuso Osorio Chong.