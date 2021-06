AMLO exhibe a Quadri por critica a estados pobres y dice: hay que superarse, no aspirar a ser fifí

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo contra el diputado federal electo por la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre al recordar el mensaje publicado por el exaspirante presidencial en enero de 2019 donde aseguró que México sería “una potencia emergente” si no tuviera que “cargar" con los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Sin pregunta de por medio, el titular del Ejecutivo federal dijo:

“Les voy a poner, porque ayer me quedé corto, eso salió de aquí, me aclararon, les voy a poner un mensaje del señor Quadri porque ya también lo expresé, pueden tener grados académicos del más alto nivel y ser muy susceptible a la manipulación por eso estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina, y repito no aspiracionista”.

El presidente López Obrador consideró necesario superarse como personas, pero criticó a quienes se vuelven “egoístas” y aspiran a ser “fifí”.

“Toda esa vida vacía de lujo barato, de apostar todo a lo material, a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”, señaló el presidente López Obrador.

Enseguida, le pidió al Coordinador General de Comunicación Social y vocero del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, que exhibiera en pantalla un mensaje publicado en la cuenta personal de Gabriel Quadri en enero de 2019.

“Por qué no pones (el mensaje), a lo mejor hasta paisanos de guerrero, Oaxaca y Chiapas votaron por él y dio lectura al comentario del diputado federal electo postulado por la alianza PRI-PRD-PAN en la Ciudad de México.

“Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”, aseguró hace más de dos años el exaspirante presidencial.

En respuesta, el presidente López Obrador soltó con mofa: “Por este señor votaron”.

“Fíjense lo distinto que somos: para mí el pueblo de Oaxaca es uno de los pueblos con mayor cultura en el mundo y tenemos que polemizar sobre esto porque no podemos permitir que siga avanzando esta mancha negra de individualismo, clasismo y racismo”, indicó el mandatario.

Luego, insistió en decir que se requiere una sociedad mejor, “no esto”, dijo señalando el mensaje de Quadri.

“¿Dónde está el respeto a las culturas? ¿Dónde está el respeto a los seres humanos? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el humanismo? Claro, imagínense de legislador, no pues va como todos, lo que pasa es que estos son más sinceros, los otros son muy hipócritas, porque esa es la verdadera doctrina del conservadurismo”, señaló el mandatario y remató:

“No lo dicen, este lo pone en sus redes. Los otros se quedan callados, pero en el fondo están pensando exactamente lo mismo por eso estoy muy contento, Imagínense con este pensamiento, no iba a quedar ni un programa del bienestar”, concluyó.