Mujer increpa a hombre que supuestamente iba masturbándose en un autobús Flecha Roja

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer que viajaba en un autobús Flecha Roja, de Cuernavaca a Toluca, grabó y denunció ante las autoridades a un sujeto que se supuestamente se masturbó frente a ella.

“Video de acosador sexual que viaja en autobuses de Flecha Roja. Sucedió en la ruta Cuernavaca-Toluca. Hombre descubierto masturbándose dentro del autobús. Por favor compartirlo para quemarlo en redes sociales. Ya se hizo la denuncia penal. Como mujer debemos poner ALTO NI UNA MÁS”, escribió la agredida en su cuenta “Denuncia Zona Arenales Caracol Ampliación etc”.

Los hechos se reportaron el fin de semana, en un camión de esa línea de autobuses, cuando un hombre de entre 45 y 50 años comenzó supuestamente a masturbarse frente a la mujer.

Ella, cuando se dio cuenta, sacó su celular y grabó al sujeto, que de inmediato se cubrió con una chamarra, se quejó de que le estaban faltando al respeto y negó los hechos. La mujer le advirtió que lo exhibiría en redes sociales para que fuera ubicado como acosador sexual.

La pasajera le pidió que se levantara la sudadera; él lo hizo y se le vio desabrochado el pantalón. Ella le reclamó: ‘te vienes masturbando’, pero él replicó que estaba así porque le apretaba la prenda.

Se enfrascaron en una discusión, pero el tipo negó todo. La mujer le advirtió que era abogada, que conocía las sanciones por los delitos de orden sexual y que presentaría una denuncia en su contra, mientras le exigía que se abrochara el cinturón.

El sujeto siguió negando todo, pero la denuncia se hizo viral en redes sociales.

“De nuestro Inbox: ‘Hola, buenas tardes, te comparto este video de un presunto acosador sexual que se iba supuestamente masturbando mientras viajaba en un camión #FlechaRoja en la ruta #Cuernavaca #Toluca, el hombre argumenta que se desabrochó el pantalón porque le apretaba”, indicó una cuenta.

Pero hubo usuarios que defendieron al sujeto.

José Luis pidió: “a darle seguimiento para que este enfermo no continúe haciendo sus porquerías” y Alejandro le contestó: “Enfermo ¿de dónde? Ni siquiera en el video se ve nada, menor no hablas si no tienes suficientes pruebas”.

“Es muy fácil acusar y grabar a las personas si lo agarra en el acto libidinoso es otra cosa. No abusen por ser mujeres”, escribió Juan.

Omar destacó: “Ahora resulta que ya no va a poder uno como hombre acomodarse el cinturón, subirse el cierre o acomodarse la camisa porque ya las están acosando. No defiendo al viejo eso, pero también que no mmen…”.

“Aquí la verdadera pregunta es… ¿Qué le andaba espiando esa sujeta al tipo para saber que se había quitado el cinturón, desabrochado el pantalón y bajado el cierre para autocomplacerse?”, cuestionó Sikander.