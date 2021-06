Trabajadores de la Secretaría de Salud paran labores en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- A partir de este martes, trabajadores de la Secretaría de Salud estatal iniciaron paros de dos horas diarias de labores para demandar que se cumpla con el pago del bono Covid para todo personal activo, sin distingo de cargo o función; se complete al 100 por ciento la aplicación de vacunas, y se gestionen bases ante el Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi).

En un comunicado firmado por los dirigentes de las Secciones 25, 75 y 82 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), Patricia Parra Maldonado, Germán Ulises Téllez y Julieta Pérez Pérez, respectivamente, se precisa que a partir de hoy pararán labores de 8 a 10 de la mañana, y advierten que incrementarán las medidas hasta que haya una respuesta favorable a sus demandas.

En su pliego de peticiones entregado al gobernador Miguel Barbosa Huerta y al secretario de Salud, Antonio Martínez García, la representación sindical reclama, además, la destitución de Hilda Sánchez Vázquez, directora de Operación de Personal de la Secretaría, a la que acusan de no respetar las condiciones generales de trabajo y conducirse con “abuso de poder” en contra los trabajadores.

La dirigente de la Sección 25, Patricia Parra, sostuvo que decidieron iniciar estos paros diarios tras haber agotado el diálogo y las mesas de trabajo, y luego de una manifestación pacífica que llevaron a cabo el 25 de mayo, sin que hasta la fecha hayan obtenido una respuesta a su pliego petitorio por parte de las autoridades.

Entre las principales demandas está la entrega del apoyo Covid a todo el personal que ha estado activo durante la pandemia, “sin distinción de código, rama y tipo de contratación”; cumplimiento a la entrega de medallas y recompensas por años de servicio; dotación de vestuario y equipo de 2020 y 2021, así como basificación y recodificación de acuerdo a antigüedad, y de manera “transparente y justa”.

Aparte, exigen la entrega de una tarjeta de vales de despensa a los trabajadores y que se concrete la vacunación contra el covid-19 para todos los trabajadores de la Secretaría de Salud, “sin distinción de su función o cargo, tanto de personal en confinamiento como activo”.

Sensatez, pide Barbosa

En su rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó al personal inconforme a actuar con “sensatez” y no descuidar su labor cuando está en marcha el proceso de vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

Aunque destacó la labor que han desempeñado las y los médicos, así como enfermeras y enfermeros durante la pandemia, el mandatario advirtió que una omisión por falta de atención en su desempeño puede provocar responsabilidad.

“Les pido que sean sensatos, su función es imprescindible; una omisión por falta de atención médica, porque estén ejerciendo derechos laborales, les provoca responsabilidad. Pero estoy cierto que esto no va a pasar porque venimos de recibir respuesta de gran responsabilidad por parte de ellos”, manifestó.

El mandatario pidió a los titulares de las Secretarías de Salud, Administración y Finanzas, establecer mesas de diálogo para que las inconformidades puedan resolverse “dentro de lo posible”.

“Amagos no, porque nosotros no amenazamos a nuestros trabajadores, los respetamos mucho y, por tanto, no aceptamos amagos de nadie”, puntualizó.