AMLO exhibirá fake news en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para exhibir y aclarar las noticias falsas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en la conferencia mañanera habrá una sección denominada “quién es quién en las mentiras de la semana”.

“Vamos a buscar la forma de que después de la mañanera le sigamos, o sea, yo no porque si no, no trabajaría ¿a qué hora? Pero otros, o sea, que tengamos información permanente para contrarrestar toda la manipulación de los medios convencionales, buscar la forma de hacerlo”, expresó el mandatario y dijo:

“Así como quién es quién en los precios de los lunes, vamos a sacar aquí un quién es quién de las mentiras en la semana para combatir las falsas noticias. Hay algunos que van a sacar primeros lugares, medallas de oro siempre”, indicó.

#ConferenciaPresidente. Cada semana se hará un “quién es quién en las mentiras” de cada semana, señala @lopezobrador_ pic.twitter.com/rF508txhqs — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 23, 2021

Al respecto, el titular del Ejecutivo federal aseguró que “hay quienes se tragan todo eso”, en referencia a las noticias falsas y recordó el reciente caso donde a través de un mensaje en Twitter, se dijo que uno de los hijos del presidente López Obrador habría adquirido el equipo de futbol soccer capitalino Cruz Azul.

“Hace como dos días salió un mensaje de Twitter no sé si lo consiguen de que uno de mis hijos iba a comprar el equipo Cruz Azul. Imagínense eso y el que lo puso ¿es famoso o no?”, cuestionó AMLO.

Luego, recordó que la empresa Grupo Imagen, propiedad de Olegario Vázquez Aldair y quien fue exhibido por el propio presidente López Obrador por haber sido beneficiado con contratos millonarios para administrar cárceles en el país, replicó la información que fue calificada como “falsa”.

“La calumnia cuando no mancha tizna, esa es una máxima del hampa del periodismo, pero ¿cuánta gente se queda con eso? Yo recuerdo que sacaban a mi hijo con un Ferrari y no era él, siempre he dicho y no me equivoco que el conservadurismo tiene como doctrina la hipocresía”, refirió el tabasqueño.

Luego, insistió en decir que el gobierno federal dará a conocer todas las noticias falsas y también servirá para “aclarar e informar”.

“Aunque hay gente conservadora que no quiere ver la mañanera, ni vernos por eso también, los manipulan porque si vieran la mañanera, tendrían información de lo que está sucediendo, pero se quedan con la información que les da sus medios”, sentenció el mandatario.