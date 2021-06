AMLO solicitará a EU la apertura de la frontera; población de BC ya está vacunada, dice

TECATE, BC. (apro).- En el marco de la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional (GN), en esta ciudad, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que solicitarán a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a la vicepresidencia Kamala Harris y al gobernador de California, Gavin Newsom, que abran la frontera.

Dijo que harán tal petición ya con la población bajacaliforniana vacunada --con el millón 300 mil de dosis que donó el vecino país--, "aunque aún quedan algunos remisos por ahí", e incluso destacó que dio instrucciones al canciller Marcelo Ebrard para que haga lo procedente.

De la gira de tres días que inició hoy en Baja California, el presidente realizó su segundo acto de este viernes en la comunidad El Higo de este municipio, donde inauguró el cuartel de la Guardia Nacional.

En su oportunidad, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que la GN llegó para quedarse y no como en otros gobiernos, donde el apoyo de la Policía Federal era por temporadas.

La funcionaria federal aseguró que las policías son muy eficientes en algunos lugares, pero que en otros "hay que hacer mayor esfuerzo, hay que reconocerlo".

Y aseguró que cada vez son más las comunidades que piden la presencia de la GN para la protección de sus familias, "y somos más en el país que aquellos que quieren hacer daño a la sociedad".

Antes de inaugurar las instalaciones y cortar el listón, el presidente de México recordó que no basta con los programas sociales para evitar que jóvenes sean cooptados por el crimen organizado.

Y agregó que la estrategia para pacificar al país tiene dos pies: uno son los programas sociales mediante los cuales se apoya a los jóvenes con becas y oficios, además de mejorar los sistemas de salud y el recurso para los adultos mayores. "Por eso los programas sociales", subrayó, no son concesiones a la gente sino parte de la justicia, pues el dinero del presupuesto es del pueblo.

El otro pie de la estrategia para pacificar al país, además de la política social –abundó--, es la seguridad.

"No se resuelve todo con medidas coercitivas, también se requiere la presencia de la autoridad", y para ello hay que equiparla.

Y recordó que antes a la Policía Federal --"no todos, no hay que generalizar"--, a los que cumplían, los mandaban a enfrentar la delincuencia sin equipo, no tenían cuarteles, acampaban a campo abierto o los dejaban en hoteles.

"Ahora no. Y con la guía de la Sedena y la Marina, dos instituciones que son pilares del Estado, se aplica la disciplina y actúan con rectitud y lealtad”.

En una cuadra completa, las instalaciones de la GN tienen dormitorios, aulas, comedor, cancha y barda perimetral con torres de vigilancia. Su costo: entre 25 y 30 millones de pesos. Y se edificó en seis meses por ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Si hubieran sido contratistas el costo se elevaría de 100 a 150 millones de pesos y nunca se terminaría, quedaría inconcluso", lanzó el presidente.

Luego recordó su propuesta de que la GN pase a formar parte de la Sedena. "Porque todo se podría perder si la Guardia Nacional regresara a la Secretaría de Gobernación. Y --¡toco madera!-- si regresaran los de antes se la acabarían en dos o tres años".

López Obrador agradeció a la GN y prometió a sus integrantes buenos salarios, prestaciones y seguridad social, para ellos y sus familias.

Finalmente, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, dijo que como primera mujer al frente de dicha dependencia hacia un llamado "a todas las mujeres para que denuncien anónimamente al 088 a los delincuentes".