Políticos, periodistas y lectores rinden homenaje a Helguera

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El fallecimiento repentino del monero Antonio Helguera, de apenas 55 años, suscitó una enorme ola de empatía en redes sociales, donde decenas de actores políticos, amigos, colegas y lectores rindieron un homenaje al artista, quien colaboraba con Proceso, La Jornada, la revista Chamuco y el programa del mismo nombre.

Desde que su amigo de La Jornada, Luis Hernández Navarro, anuncio anoche la muerte por infarto de Helguera, las expresiones de tristeza, lamentos y cariño hacia su familia se multiplicaron en las redes sociales.

Sucesivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, varios secretarios de Estado, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la UNAM y numeroso periodistas o colegas lamentaron la muerte del caricaturista mordaz, a los que se sumaron personas identificadas con la crítica al gobierno actual, como Joaquín López Doriga –al que Helguera retrató en su penúltima caricatura– o el también monero Paco Calderón.

"Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas", planteó López Obrador, con quien el monero llevaba una relación de respeto mutuo.

Sheinbaum, por su parte, reconoció su carácter "brillante, divertido, asertivo, crítico, siempre comprometido"; el escritor Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, sostuvo que le "duele el corazón que algunos de los mejores se vayan", y el exdiputado Pablo Gómez lo definió como "un destacado crítico de la política y la sociedad; amigo, compañero de aventuras periodistas y siempre leal a la causa popular y democrática".

“Adiós Helguera. Eras un gran cartonista, un pulcro dibujante... un hombre congruente, un amigo. Los Monosapiens, la última página de Proceso te va a extrañar. Yo te voy a extrañar. Saludos compañero", escribió por su parte Rafael Rodríguez Castañeda, el exdirector de Proceso.