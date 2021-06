Las 10 mentiras de AMLO: el estreno de las conferencias anti mañaneras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Kenia López Rabadán, del PAN, inauguró este lunes una conferencia de prensa en la que se dedicará a hacer una revisión sistemática de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador para exhibir cuáles son mentiras.

En conferencia de prensa virtual, López Rabadán dijo que “no es posible que se emitan desde el gobierno mentiras todos los días”, por lo que realizará cada semana un ejercicio para “hablar sobre las mentiras de la 4 T”, como contrapropuesta de la nueva sección del presidente en las mañaneras llamada “Quien es quién en las mentiras”, en la que se dedica a desmentir notas de prensa.

“Todos los días el presidente le miente a los mexicanos, es momento de destruir su imperio de mentiras”, acusó la panista en Twitter.

Rabadán citó datos del taller de Comunicación Política SPIN, según el cual ha contabilizado más de 55 mil afirmaciones no verdaderas del presidente durante sus conferencias matutinas, en promedio, 87 por conferencia.

La legisladora panista puso como ejemplo que, tras las elecciones del 6 de junio, López Obrador dijo que quienes “pertenecen a la delincuencia organizada”, en general se portaron bien y hubo “muy pocos actos de violencia de estos grupos”, sin embargo, se trató de uno de los procesos electorales más violentos con 36 candidatos y 102 políticos asesinados, además de mil 66 agresiones.

Entre los diez puntos que López Rabadán calificó como mentiras de la presidencia también mencionó que el 16 de junio el titular del poder Ejecutivo Federal dijo que la semana siguiente se tendrían compradas todas las medicinas necesarias en el país, pero la realidad, señaló, es que los niños con cáncer siguen sin sus medicamentos.

“El 23 de junio, los papás y mamás de niños con cáncer tuvieron una reunión con el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer, y se les garantizó el abastecimiento de medicamentos oncológicos para el sábado 26 de junio. Hoy 28 de junio sigue pendiente. Esta mentira provoca el dolor físico y psicológico de los pequeños”, criticó la senadora.

Entre otro de los puntos que Kenia López intentó exhibir como “fake news” del gobierno está el tema de la consulta popular, pues acusó que el presidente pretende hacer creer que el próximo 1 de agosto se preguntará a la ciudadanía si quieren que se investigue y se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero que lo que se va a preguntar en realidad es si la ciudadanía está de acuerdo o no en que se emprenda un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados, por los actores políticos, con la finalidad de garantizar justicia a las posibles víctimas.

“Claramente lo que dice López Obrador contra la pregunta, es una mentira. Por cierto, desde hoy advertimos el fracaso de esa necedad. Si hay culpables que los sancionen. Que se gaste el dinero en algo mucho más productivo como medicinas”, apuntó.

También dijo que el sábado 26 de junio, en la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Ensenada, Baja California, el presidente dijo que “el país está en calma, hay gobernabilidad, hay tranquilidad”, lo cual contrasta con recientes hechos delictivos que dan cuenta de la crisis de inseguridad que vive el país, como los enfrentamientos y masacres en Reynosa, Tamaulipas; Salvatierra, Guanajuato y Fresnillo y Valparaíso, Zacatecas.

Como Senadora hoy inicio un ciclo de conferencias periódicas para denunciar "LAS MENTIRAS DE LA 4aT"



Hoy mencioné las 10 mentiras más grandes de @lopezobrador_



Todos la días el Presidente le miente a los mexicanos, es momento de destruir su imperio de mentiras.



Abro hilo: — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 28, 2021

Las 10 mentiras, según la panista

Mentira 1 “Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos”. Realidad: Un proceso electoral muy violento. 36 candidatos asesinados. 102 políticos asesinados ( partidistas, electorales, militantes). 1,066 agresiones.

Mentira 2 “Se está avanzando mucho, creo yo que para la semana próxima ya tenemos compradas todas las medicinas y también equipos médicos”. Realidad: Hoy 28 de junio siguen sin medicinas las niñas y niños con cáncer. Esta mentira cuesta vidas.

Mentira 3 “¿Quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto?”. Realidad: Si hay culpables que los sancionen. Que se gaste el dinero en algo mucho más productivo como medicinas.

Mentira 4 “puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno”. Realidad: Pío López Obrador, Felipa Obrador, Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval, Línea 12, Latam Pharma.

Mentira 5 “A mí es muy difícil de que me digan que soy incongruente porque cuido mis palabras, no digo algo que no vaya a poder cumplir.” Realidad: Se le llevan contabilizadas más de 55 mil mentiras.

Mentira 6: “el país está en calma, hay gobernabilidad, hay tranquilidad”. Realidad: Del 1/12/18 al 31/05/21 86,370 homicidios dolosos (más de 94 por día) 2,471 feminicidios (más de 2 por día) Del 1 al 25 de junio de 2021, se han contabilizado: 1,912 Víctimas de homicidio doloso.

Mentira 7 “Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos” Realidad: Enfrentamientos y masacres en esta semana concluida resultaron 57 personas asesinadas. Desde el inicio de la administración al día de ayer, hay 21,462 víctimas de desaparición.

Mentira 8 “Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica.” Realidad: El Presidente anunció que enviará en 2023, una iniciativa al Congreso de la Unión para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Mentira 9 Referente a los apagones dijo “que no va a volver a pasar.” Realidad: El 15 de febrero, se interrumpió el servicio en 12 entidades federativas. El 20 de junio en Playa del Carmen. El 24 de junio en León. Habrá apagones del 21 de junio al 5 de septiembre, según la CENACE.

Mentira 10 El día de hoy, señaló que “no hay sociedad civil vinculada a los pobres.” Realidad: Suple las deficiencias gubernamentales. Incluso, han documentado actos de corrupción, han acompañado a las víctimas, han acercado la cultura, han ayudado a tener medicinas.