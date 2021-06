Ofrecen un mdp para capturar a hijo de exdiputado priista implicado en agresión de joven saxofonista

No lo han detenido, #miagresorsiguelibre una orden de aprehensión que desde hace año y medio NADIE QUIERE EJECUTAR ¿por qué @PeimbertArturo? Señor presidente @lopezobrador_ en #Oaxaca NO se han limpiado las escaleras de arriba a abajo, YA NO tienen derecho a fallar. pic.twitter.com/gf2WQ1ICF1