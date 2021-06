Pesquisas sobre la masacre las ha realizado el gobierno de Tamaulipas: García Cabeza de Vaca

REYNOSA, Tamps. (apro).- Francisco García Cebeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, aseguró hoy que todas las acciones para investigar y detener a los responsables de la masacre de inocentes en Reynosa hasta ahora han sido realizadas por el gobierno estatal.

Cabeza de Vaca y su gabinete de Seguridad ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre avances en la investigación de los asesinatos contra ciudadanos inocentes por un grupo de unos doce sicarios sucedidos el pasado sábado 19 del presente mes en la ciudad fronteriza de Reynosa.

En el evento participaron el secretario General de Gobierno César Verastegui, el Fiscal Irving Barrio Mojica y el secretario de Seguridad Capitán José Jorge Ontiveros Medina, entre otros.

"Reitero mi más enérgica condena ante un hecho de violencia reprobable e inédito en el cual integrantes del crimen organizado atacaron de manera deliberada a gente inocente de Reynosa", dijo Cabeza de Vaca en un mensaje.

Informé sobre la captura de 8 personas más, presuntamente relacionadas con los hechos delictivos del 19 de junio; entre ellas un alto perfil criminal que por su peligrosidad y generación de violencia, era uno de los objetivos prioritarios de la @FGJ_Tam. pic.twitter.com/yViOe1CuHW — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) June 28, 2021

El mandatario se solidarizó con las familias víctimas de los criminales y reiteró su compromiso de hacer justicia.

Mencionó que ordenó a la Fiscalía y al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal realizar todas las acciones posibles para detener a los criminales.

Cabeza de Vaca destacó la captura de un alto miembro del Cartel del Golfo que opera en Río Bravo y que podría estar implicado en la masacre de Reynosa, así como la detención de dos personas que también podrían haber participado.

Mencionó que las autoridades estatales han detenido en los días recientes a 19 criminales y han liberado a migrantes y personas secuestradas.

"Un número importante de casos comprueba que requieren una mayor coordinación con el gobierno federal para perseguir a delincuentes del orden federal".

"Invito al gobierno federal a que juntos mandemos una señal clara de no impunidad. Que los criminales sepan de antemano que ese tipo de conductas arteras no recibirán titubeos por parte de la autoridad y que serán perseguidos hasta las últimas consecuencias", añadió el gobernador.

Destacó que se debe evitar politizar el tema de seguridad entre los diferentes órdenes de gobierno.

Llamo al @GobiernoMX a que juntos mandemos una señal clara de no impunidad. Que los criminales sepan que estas conductas no recibirán titubeos y que serán perseguidos hasta las últimas consecuencias. Por parte del @gobtam refrendamos ese compromiso . pic.twitter.com/FclkCPrXVF — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) June 28, 2021

Activista que organizó marcha sufre "robo" y se retira

Gustavo Azuara Díaz, uno de los organizadores de la Marcha por la Paz que se realizó el pasado sábado en Reynosa, anunció que se retira del activismo tras haber sufrido un robo con violencia.

Azuara Diaz informó a través de su página de Facebook su decisión de retirarse de su actividad política:

“Hola buenos días mi REYNOSA, gracias a tod@s por sus mensajes de apoyo sus buenos y malos comentarios ayer fue una experiencia que no le deseo nadie gracias a Dios estoy bien solo puedo decir que por el momento quedó fuera de todo esto me duele mucho hacerlo !NO TENGO MIEDO! pero sí temo por la seguridad de mis hijas de mi madre , mis hermanas, mis sobrin@s y de mis amig@s más allegados, por eso decido dejar mis actividades!!!”.