Vamos a formar una clase media que no se forme con clasismo y no se vuelvan ladinos, sabiondos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en “formar” una nueva clase media con valores y principios humanistas para desterrar el clasismo y racismo en el país.

AMLO refrenda crítica a clase media; hay un sector partidario de "el que no transa no avanza"

El presidente Obrador afirmó que “desgraciadamente” el racismo sigue existiendo en México y citó algunos ejemplos de ello.

También, destacó la expresión de “no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre”, utilizada recientemente por expresidente Felipe Calderón Hinojosa y Mario Alberto Di Constanzo, quien formó parte del “gobierno legítimo” de López Obrador en 2006.

Así como la burla del actual presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello hacia líderes de un pueblo originario del país.

“Es que no es lo mismo la educación que la cultura”, remató el presidente López Obrador.

"Por eso vamos a formar una clase media fraterna, humana, que saquemos de pobres a millones de mexicanos, pero que se formen con principios humanistas, que no se formen con clasismo, que no se vuelvan ladinos, sabiondos, de esos que le dan la espalda a los que sufren y que nada más les importa su situación personal y no voltean a ver a los demás, no le dan la mano al que se quedó atrás para que se empareje”, indicó.