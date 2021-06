EU no eliminará restricciones en frontera a corto plazo: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El canciller Marcelo Ebrard Casaubon descartó que las autoridades de Estados Unidos eliminen a corto plazo las restricciones al cruce fronterizo terrestre de su frontera con México; afirmó que, por lo pronto, se podría “cambiar o reducir el número de actividades consideradas no esenciales” para aumentar los flujos fronterizos, en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

“Yo no esperaría que de pronto el 21 de julio nos digan ‘ya no hay restricciones’, eso no lo veo como escenario”, estimó el secretario de Relaciones Exteriores desde París, donde viajó para una visita oficial después de participar a la cumbre de cancilleres de los países del G20, en Italia; “lo que sí es posible que logremos, es que conforme vaya avanzando la vacunación en las ciudades (fronterizas), podamos cambiar o reducir el número de actividades consideradas no esenciales”, agregó.

Durante la visita de la vicrepresidenta Kamala Harris a México, el pasado 8 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador le solicitó que Washington relaje las restricciones del cruce fronterizo terrestre a los viajes “no esenciales”, las cuales fueron extendidas hasta el próximo 21 de julio.

En Italia, los cancilleres hablaron sobre formas de ampliar el acceso a las vacunas en países en desarrollo, ya sea a través de COVAX o de donaciones, y Ebrard presumió que México ya empezó a compartir sus vacunas con otros países, en “congruencia” con su exhorto a que las vacunas se distribuyan de manera más equitativa en el globo.