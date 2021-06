“No se puede traficar con la salud”: AMLO a quienes ven el uso lúdico de la mariguana como negocio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que él no está de acuerdo con la postura de algunos promotores de la despenalización de la mariguana para hacer negocio porque no se puede traficar “con la salud del pueblo” y “la vida de seres humanos”.

“Hay muchos que están pensando en el negocio, incluso que plantean que con esto se van a obtener impuestos y se va a fortalecer la Hacienda Pública, esto hasta me molesta porque no se puede traficar con la salud del pueblo, peor aún, no se debe y es inmoral traficar con la vida de los seres humanos”, expresó el mandatario en la conferencia de prensa y en aparente alusión al anuncio que hicieron el expresidente Vicente Fox y el actor Roberto Palazuelos de crear los "Oxxos de la mariguana".