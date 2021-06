Sheinbaum pide no criminalizar a quien consuma mariguana

Difusión. Sheinbaum aclaró que su gobierno no se ha planteado hacer una campaña informativa sobre la mariguana . Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio su visto bueno a la aprobación del uso lúdico de la mariguana que emitió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero pidió no criminalizar a los consumidores y se manifestó contra la violencia que genera la venta de drogas.

No obstante, se dijo en desacuerdo “con la violencia que se genera alrededor de la venta de droga, no de consumo, sino de la venta productos ilegales. Ese es el tema central”. Por ello, recordó que la estrategia de seguridad de su gobierno no está orientada “al ataque al narcotráfico, sino más bien a los generadores de violencia en la ciudad”.

Sheinbaum Pardo consideró que otro tema central en torno a la legalización del uso de la mariguana es “no criminalizar a los jóvenes que consumen”. Detalló que siempre debe haber información al respecto, aunque aclaró que su gobierno no se ha planteado hacer una campaña informativa sobre el tema.