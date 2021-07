Con 3 notas y 2 comentarios, Ana Elizabeth García Vilchis abre “Quién es quién en las mentiras”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, Ana Elizabeth García Vilchis, calificó como noticias falsas tres notas y dos comentarios en redes sociales.

Dicha información está relacionada con el presunto espionaje contra columnistas del periódico El Universal, el contrato para adquirir vacunas con una “empresa fantasma”, la presencia de basura radioactiva en la central nuclear de Laguna Verde, así como el saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador a un guardia comunitario en Guerrero y la supuesta toma de un centro educativo en Puebla por la Guardia Nacional.

El criterio para presentar estas noticias falsas es porque se trata de publicaciones que “más rápido se movieron a través de redes sociales y, lo más grave, en cuanto a su contenido falso o engañoso”, señaló García Vilchis.

Antes de la exhibición pública de las notas y comentarios, García Vilchis señaló que el gobierno de México se ha caracterizado por “fomentar” y “respetar la libre expresión”.

“Quién es quién en las mentiras”, apuntó, “será una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información que los medios de comunicación publican a diario”.

Añadió: “Ante el uso doloso y negligente de la información, la respuesta del gobierno de la República de ninguna manera será perseguir ni censurar a periodistas y medios; por el contrario, se trata de informar con la verdad para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información que le permita formar un criterio con certidumbres”.

Se precisará la viralizacion con la que las notas falsas se mueven en las cuentas de redes sociales, y "los mal llamados líderes de opinión, salvo honrosas excepciones, cometen abusos emitiendo amenazas y calumnias, incluso incitaciones a la violencia que pueden estar dirigidas hacia el presidente de la República, funcionarios del gobierno de México, instituciones y hasta usuarios que interactúan con alguna publicación”, puntualizó.

Este tipo de manifestaciones, abundó, “lacera la libertad de expresión, atenta contra la democracia, pero sobre todo obstaculiza que el pueblo decida, pues la consecuencia de las noticias falsas es que unos cuantos tengan el poder de determinar qué está bien hecho y qué no, en qué se debe gastar y en qué no, quiénes tienen derechos y quién no, quién tiene la madurez de ejercer el recurso público y quién no, como si se tuviese la intención de infantilizar a la ciudadanía utilizando prejuicios y armas tan dolorosas como el clasismo y el racismo”.

También mencionó que el más reciente reporte del Instituto Reuters señala que México se encuentra en el nivel más bajo de confianza hacia los medios de comunicación desde 2017, pasando del 55 al 43%, es decir,12 puntos en cinco años, mientras que en otros países avanzó seis puntos en el nivel de confianza, alcanzando el 44% en el último año.

Luego exhibió las notas cuestionadas, comenzando con la denuncia sobre el presunto espionaje realizado por el gobierno federal en contra de columnistas del periódico El Universal, que ya había sido exhibida con anterioridad por el presidente López Obrador como noticia falsa.

Al respecto, García Vilchis detalló que se trata de una nota de ocho columnas, y calificó de forma despectiva a los reporteros y columnistas que difundieron el tema, como candidatos a ser inscritos “en las Olimpiadas” y seguramente obtendrían medalla de oro en sincronía, apuntó.

Asimismo, acusó al abogado de Televisa y actual columnista de El Universal, Javier Tejado, de difundir el falso señalamiento en contra del gobierno federal, el pasado martes 22, pues sin presentar prueba alguna de sus dichos escribió el artículo titulado: “Aún no hay padrón de telefonía y ya empezó el espionaje”.

Al día siguiente, la versión de Tejado fue replicada por Raymundo Riva Palacio y Héctor de Mauleón, También fue retomado por la revista Forbes y Carlos Loret de Mola, “todos quienes se beneficiaban del régimen anterior neoliberalista”, aseguró García Vilchis.

El segundo tema exhibido cómo noticia falsa fue el reportaje titulado: “México contrató 35 millones de vacunas CanSino con empresa inexistente”, del portal Univisión Noticias y firmado por la reportera Peniley Ramírez, calificado por el gobierno federal como una acción para “generar percepción de corrupción con datos amañados”.

“Llama la atención el lenguaje que utilizan en este reportaje diciendo que CanSino es muy polémica ¿no?, muy polémica, y los líderes de opinión o los mal llamados líderes de opinión que retoman esta nota son Desirée Navarro, Max Kaiser y Clemente Castañeda, prominentes tuiteros, diríamos nosotros, con muchos seguidores, pero con poca credibilidad”, señaló García.

El tercer caso fue una nota con el encabezado: “El exceso de basura radioactiva acecha a la central nuclear Laguna Verde”, a la que el gobierno federal se refirió como “la reproducción de contenidos en masa”.

“Bueno, esta es del periódico El País, un periódico español, todos conocemos, los que nos dedicamos al periodismo, conocemos al periódico El País, pero le decimos al pueblo de México: este periódico es… Bueno, los dueños del periódico El País son empresas beneficiadas del régimen anterior en México, salinistas”, indicó la encargada de la sección.

Al respecto, precisó que se publicaron 12 versiones de la misma nota con el mismo contenido “sin consultar al gobierno de México o pedirle su versión”, y afirmó que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, desmintió la aseveración a través de un mensaje en Twitter.

El cuarto tema calificado como noticia falsa es el caso de un video difundido en Twitter por Joaquín López Dóriga y el columnista de El Universal Salvador García Soto, donde aparece el presidente López Obrador supuestamente saludando a un guardia comunitario en la región de la Costa Chica de Guerrero.

Ambos afirmaron que el policía comunitario era “un sicario”. Calificaron el señalamiento como “la rapidez de una noticia falsa sobre la aclaración o desmentido’.

Después, García Vilchis presentó un comentario en Twitter de Raymundo Riva Palacio donde acusó a la Guardia Nacional de participar en un operativo policiaco en la Universidad de Las Américas de Puebla, y fue calificado como “el pinocho de la semana”.

La Guardia Nacional desmintió que fuera parte de este operativo, e informó que no habían participado en ninguna diligencia relacionada con la Universidad de Las Américas en Cholula ni con ninguna institución educativa del estado de Puebla.

Enseguida, la presentadora arremetió contra Raymundo Riva Palacio al señalar que fue asesor de noticias con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, “que no se nos olvide esto y de cuánto laceró a nuestro país el expresidente y también sigue promoviendo noticias falsas, imprecisas”.

Remató: “Y también tenemos que decir que este tipo de información atenta contra la democracia por la que tanto hemos luchado en este país”.