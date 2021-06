El INE cancela tres candidaturas a diputación federal por violencia política de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Las candidaturas a diputaciones federales de Manuel Guillermo Chapman, de Morena; Ana Elizabeth Ayala Leyva, de la coalición Juntos Haremos Historia; y de Raúl Tadeo Nava, del Partido del Trabajo, fueron canceladas por el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que no acreditaron el cumplimiento respecto a no practicar la violencia política de género.

En la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Consejo General del INE publicó su resolución sobre los supuestos del formato 3de3 contra la violencia. En el documento publicó 14 casos que fueron revisados y dictaminados, de 35 que fueron revisados sobre este delito.

Los partidos y coaliciones deberán ser notificados sobre esta resolución, teniendo un plazo de 48 horas para que, si lo desean, realizar las sustituciones que consideren necesarias.

Esta resolución del Consejo General del INE, destaca en su artículo séptimo:

“Se da vista a la Secretaría Ejecutiva para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho proceda respecto a la falsedad de declaraciones en la que incurrieron Manuel Guillermo Chapman Moreno, Ana Elizabeth Ayala Leyva y Raúl Tadeo Nava, al afirmar ante esta autoridad que no habían sido personas condenadas o sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género”.

El 13 de abril del año pasado, en el DOF se publicó el decreto mediante el que se reforman algunas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres en materia electoral.

Según las disposiciones de la ley 3de3, los candidatos a cargos de elección popular deben entregar una carta de buena fe, y bajo protesta, acompañada por un documento que avale que están diciendo la verdad sobre estos tres puntos:

No haber sido condenado o sancionado por violencia familiar y/o doméstica; no haber sido condenado o sancionado como deudor alimentario moroso; y no haber sido condenado por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

Ahora, el INE determinó que estos tres candidatos no se ajustaron a la verdad en estos puntos.