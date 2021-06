INE calcula que 300 casillas no se instalarán en el país por 'falta de condiciones'

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cerca de 300 casillas electorales no podrán instalarse en el país debido a la falta de condiciones o a conflictos sociales, que no garantizan que los votantes acudan a emitir su sufragio.

El secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo, dio a conocer la decisión de no instalar tres casillas en Aguililla, Michoacán, donde los cárteles del narcotráfico tienen bloqueados los accesos.

“En Aguililla ustedes conocen lo que está sucediendo, no es posible instalar casillas, si no me equivoco eran tres. Incluso los accesos carreteros están bloqueados, y hasta físicamente es difícil pasar con nuestros paquetes. Ahí se decidió no solamente porque no se puede llegar, sino por cuestiones de seguridad, para no exponer a nadie”, dijo.

Jacobo calculó que en Michoacán no se instalarán alrededor de 93 casillas, sobre todo en la meseta purépecha, donde las comunidades indígenas intentan regresar a sus elecciones mediante usos y costumbres.

Y por este mismo motivo, abundó, en la comunidad oaxaqueña de San Mateo del Mar de plano no se realizarán los comicios, mientras que en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, no se instalarán cerca de 100 casillas por conflictos sociales.

Edmundo Jacobo calculó que en todo el país no podrán instalarse alrededor de 300 casillas, que –dijo-- representan apenas el 0.002 de todas las previstas.

Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, pidió hacer la distinción entre conflictos sociales y amenazas de violencia o riesgos por inseguridad.

Y precisó: “No tenemos un solo reporte de casillas que no se vayan a instalar por violencia criminal, ni una sola”.

Sin embargo, la no instalación de casillas en Aguililla responde a que esa zona de la Tierra Caliente michoacana se la disputan el Cártel Jalisco Nueva Generación y los llamados Cárteles Unidos.

Córdova también mencionó regiones de Chiapas, Oaxaca y Michoacán donde no podrán instalarse casillas por ser “zonas de conflictividad social”.

En el caso de Oaxaca, donde hoy se decidió que no se instalarán 24 casillas, es una decisión que “no podemos respaldar”, pero indicó que finalmente son los consejos distritales los que tienen la última palabra, de acuerdo con las circunstancias específicas de cada región.

“El INE tiene que ser respetuoso de las decisiones que en ese sentido se tomen, porque de no hacerlo seríamos instigadores de la violencia y la conflictividad social”.

Recalcó: “El INE no va a ocasionar un problema instalando a fuerza casillas en donde no se puede. Esa es parte de la complejidad de hacer elecciones en este país”.

Y recordó que hace unos días un grupo de estudiantes normalistas “no solamente atacó, sino que redujo a cenizas un módulo del INE”.

Pero este tipo de problemáticas, dejó en claro, no le corresponde resolverlas al INE, sino a las “autoridades de seguridad”.