Senador de Colima denuncia detención de sus hijos

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).– El senador Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo (PT), denunció la detención “arbitraria e ilegal” de sus hijos y de un representante general de su partido a manos de la Policía Estatal Preventiva de Colima (PEP).

El legislador explicó que primero ocurrió la captura de Gerardo Raúl Arroyo Muñoz, representante del PT, en la Casilla 63 de la colonia La Albarrada de esta ciudad, cuando “cumplía su labor de visitar y llevar alimentos” a los representantes del partido en diez casillas de la zona.

Detalló que la captura de sus hijos Griselda Jazmín –abogada– y José Manuel Padilla Valdez ocurrió cuando ambos acudieron ante las autoridades para acreditar la identidad y funciones de Arroyo Muñoz.

Sin embargo, “la Policía Estatal arremetió contra mis hijos, golpeándolos, cuando ellos sólo alegaban la libertad de nuestro representante general”.

El senador se quejó de que en las instalaciones de la Policía Estatal no le permitían ver a sus hijos, y calificó el hecho como violatorio de los derechos humanos, porque “esto no es correcto, no estaba cometiéndose ningún delito electoral. Dicen que es un trámite ante el juez cívico, pero esto es una gran arbitrariedad”.

Padilla Peña señaló que presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y procederá contra las autoridades de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que ordenaron la detención “ilegal y arbitraria”.

El gobernador anuncia detenciones

Sin detallar identidades, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez dio a conocer que en el transcurso de la jornada electoral fueron detenidas cuatro personas por presunta “coacción y compra del voto”.

El mandatario emitió la declaración tras acudir a una casilla ubicada en el norte de esta ciudad.

Peralta Sánchez explicó que los detenidos fueron entregados a las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes y determinar si hubo delito.

El mandatario estatal agregó que en la jornada electoral, en general, hubo incidencias mínimas y todas fueron resueltas.