Calderón niega hospitalización y afirma que su salud "evoluciona bien" tras contagiarse de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Felipe Calderón frenó las especulaciones sobre su estado de salud, luego de que este lunes circuló el rumor de que había sido internado por padecer covid-19; afirmó que evoluciona de manera positiva y que acudió al hospital sólo para un chequeo.

“Dado el COVID que padezco vine al hospital a realizarme estudios y dar seguimiento a mi estado de salud, el cual evoluciona bien”, destacó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Es más, Calderón presumió que su oxigenación es buena, el pronóstico favorable y su ánimo mejor por los resultados electorales de ayer.



“Que no nos distraigan de los graves problemas”, dijo.

El pasado 1 de junio, Felipe Calderón reportó vía Twitter que dio positivo a coronavirus: “Les comparto que me hice una prueba COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo”.