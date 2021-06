Gana la elección el candidato asesinado a la alcaldía de Cazones, Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- René Tovar Tovar, candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera en el norte de la entidad y que fue asesinado 36 horas antes de que iniciara el proceso electoral en Veracruz, resultó ganador de la elección en su municipio en el norte del estado.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Tovar Tovar arrasó en la elección en este pequeño municipio obteniendo 5 mil 468 votos.

Su más cercano perseguidor fue el perredista Orlando González con 2 mil 54 votos; en tercer lugar, del PAN –partido que hoy gobierna esa demarcación–, Guadalupe Rubí Trinidad con apenas mil 941 votos, esto con el 96 por ciento de actas computadas.

René Tovar fue ultimado de ocho balazos en el norte de la entidad el viernes por la noche. Sus victimarios intentaron “levantarlo” en el interior de su domicilio; al resistirse, le dispararon en varias ocasiones.

Aún con vida, Tovar Tovar fue llevado por integrantes de su equipo de campaña a un hospital de Poza Rica donde perdió signos vitales minutos después.

Este fue el primer asesinato de un candidato en el norte de la entidad. En Veracruz una decena de precandidatos y candidatos de Morena, PAN y PRI fueron privados de la vida por el crimen organizado en el contexto de precampaña y campañas.

Hoy por la tarde, en rueda de prensa, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, prometió que habrá justicia “por el cobarde asesinato” de Rene Tovar, el mandatario dijo que hay “investigaciones muy avanzadas” de quienes fueron los responsables y en su momento serán dadas a conocer.

“Este hecho si tiene tintes políticos, pero ya hay un avance determinante en las investigaciones. No va a haber impunidad, quiero felicitar al pueblo de Cazones, porque su voluntad de participar en el proceso electoral no fue detenida por este lamentable hecho. Sabemos que en este municipio estaban muy molestos con la administración municipal actual, de mi parte que tengan garantía que este crimen no va a quedar impune”.

En la numeralia de violencia de la jornada electoral dominical, Cuitláhuac García detalló que los roces y enfrentamientos se focalizaron en apenas 13 de 212 municipios, ahondó que hubo 117 detenidos por faltas administrativas –“andaban de rijosos”–, 33 detenidos por diversos ilícitos y puestos a disposición de la Fiscalía y 7 detenidos que fueron puestos a disposición de un ministerio público federal.

“La violencia del domingo fue aislada, muy focalizada, pero se detuvo a la delincuencia organizada, mediante el voto de la gente y mediante nuestros operativos (policiacos). Va a haber un cambio para bien en la seguridad; espero que los triunfadores adquieran un gran compromiso con la gente y que cuiden mucho quien se les acerca”.