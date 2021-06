Activan Doble No Circula en el Valle de México ante altos niveles de ozono

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido a los altos índices de ozono que se presentaron hoy en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó que este miércoles 9 no podrán circular, de 5 a 22 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

En este Doble No Circula quedarán restringidos los autos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

La CAMe informó que la medida fue determinada luego de que a las 16 horas de este martes se registró un valor máximo de ozono de 157 ppb en la estación de monitoreo CCA-UNAM, ubicada en la alcaldía Coyoacán. La razón, dijo, “debido a la estabilidad atmosférica que ha dominado en la tarde y la acumulación del ozono en el suroeste de la Ciudad, donde se ha presentado velocidad de viento muy débil y una alta radiación solar”.

Tampoco podrán circular mañana los siguientes vehículos:

-De uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” o “0”.

-Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea NON, con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca.

-Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6 y las 10 horas.

-Los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) se les aplicará la restricción a la circulación de las 10 a las 22 horas.

Medidas inmediatas

La CAMe llamó a la aplicación inmediata de esas medidas para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la generación de contaminantes y con ello bajar la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono mañana.

Entre las medidas se cuentan:

-Evitar hacer ejercicio o actividades vigorosas en exteriores entre las 13 y las 19 horas.

-Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en Twitter @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext.1.

-Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes.

-Realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

-Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

-Recargar gasolina después de las 18 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado

-Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

-Reducir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y, al cocinar, utilizar recipientes con tapa.