Así fue el encuentro AMLO-Kamala durante la firma del memorándum de entendimiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris fueron testigos de la firma de "un memorándum de entendimiento" en materia de cooperación internacional para generar condiciones de desarrollo integral en México y Centroamérica, y evitar la migración forzada por necesidad económica.

El documento suscrito por el canciller mexicano Marcelo Ebrard y John S. Creamer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México se considera como el primer instrumento bilateral entre las administraciones de los mandatarios Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden formalizado en el Palacio Nacional de la ciudad de México.

Cerca de las 10:00 horas, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris arribó al zócalo capitalino en medio de un impresionante dispositivo de seguridad y un Centro Histórico blindado.

“Presidenta, Kamala, mucho gusto”, expresó el presidente López Obrador al recibir a la funcionaria del gobierno de Estados Unidos en el acceso principal del edificio histórico. “Good Morning. Mucho gusto, good to see you. Mucho gusto. I´m very happy to be here”, contestó la vicepresidenta estadunidense.