Critican a AMLO por nombrar 'Kabala' a Kamala Harris, vicepresidenta de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En redes sociales se viralizó el momento en el que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador recibió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en Palacio Nacional porque, según los usuarios, le dijo “Kabala”, además de que le dice "presidente" en lugar de vicepresidenta.

En Twitter, los cibernautas criticaron que López Obrador, a quien llaman López de manera despectiva, no portara cubrebocas, mientras que ella sí, lo cual accionó las reacciones de la oposición al mandatario, como el exsecretario de Trabajo y Previsión Social Javier Lozano Alarcón, quien tuiteó:

“¡Todo mal aquí! De entrada, llamarla por su nombre y no ‘Señora Vicepresidente’. Luego, cagarla al pronunciar su nombre ‘Kabala’ (en lugar de Kamala). Y, para terminar, sin cubrebocas. Repito: este señor no me representa”, escribió el exsenador y exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN), al que renunció en 2018 para apoyar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Otra persona redactó: “Para nuestro presidente de poder decirle ‘presidenta’ (aunque es vicepresidenta) a #KamalaHarris es otra prueba de su machismo medular. Esta discusión en España sólo se tiene con la ultraderecha… No digo nada y lo digo todo”.

Según las redes, López Obrador le dijo “presidente Kabala. Mucho gusto”, cuando solo la llamó por su nombre, a la entrada de Palacio Nacional, antes de invitarla a pasar para firmar el acuerdo entre México y Estados Unidos para fortalecer la cooperación internacional entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.