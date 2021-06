La SEP sólo alcanzó a rediseñar dos de 16 libros de texto para el próximo ciclo escolar (Audio)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sólo dos de 16 libros de texto gratuitos (LGT) y dos cuadernos de trabajo para 12 asignaturas de tercer a sexto grado de primaria que se tenían planeado rediseñar en la convocatoria masiva emitida por la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, a cargo de Marx Arriaga Navarro, serán entregados para el próximo ciclo escolar 2021-2022.

En un mensaje de audio de dos minutos enviado por WhatsApp a los grupos que participaron en la elaboración de dichos materiales educativos, Arriaga Navarro ofrece disculpas por el retraso en la entrega de los reconocimientos a los participantes y agrega que los libros con los contenidos que crearon “irán apareciendo de manera escalonada, siendo los correspondientes a Español tercero y cuarto grado los primeros en ser entregados”.

En un #audio de WhatsApp, Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP y cercano a Beatriz Gutiérrez Müller, revela que sólo estuvieron listos dos de los 16 libros de texto gratuito que pretendió rediseñar en dos meses.

Es así que, para el próximo ciclo escolar, los alumnos continuarán estudiando con libros que –según lo mencionado por Marx Arriaga en su discurso de “Bienvenida a la capacitación para el rediseño de los Libros de Texto Gratuitos”, pronunciado el 22 de marzo de este año– tienen “problemas como aprendizajes esperados no desarrollados, censura para abordar los problemas que aquejan a la sociedad, una clara intención por erradicar la diversidad cultural, una simulación que intenta evadir los problemas reales y actividades repetitivas”, entre otros.

En el planteamiento original, los 16 libros de texto gratuitos tendrían que haber estado listos el 31 de mayo para su envío a la imprenta. Sin embargo, en el mensaje de WhatsApp agrega que los “libros correspondientes al resto de las asignaturas y grados se publicarán posteriormente, primero debemos trabajarlos”.

En el mensaje de WhatsApp enviado hoy a los participantes, en el que no da una explicación clara sobre por qué los 14 libros restantes no se publicarán y distribuirán en el próximo ciclo escolar, Marx Arriaga Navarro dice a los participantes que “todos están en su derecho a dejar los grupos si ese es su deseo, llevándose nuestro más profundo y sincero agradecimiento”.

Arriaga Navarro es cercano a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, de quien fue sinodal de su tesis "Héroe y voces en 'La constancia y paciencia del santo Job' de Francisco de Quevedo”, y validó su examen profesional en 2012 para obtener el grado de doctora en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Marx Arriaga también argumenta que por la veda electoral no había proporcionado información sobre el proceso del rediseño del los LTG.

Sin embargo, el 1 de junio tuiteó: “Sé que estoy bajo veda electoral y que no puedo divulgar logros o programas, pero no puedo resistirme... Algunos no lo veían posible, otros buscaron la manera para detenerla. Los menos, dieron la espalda, rogando porque no fuera verdad. ¡Se publicó la Ley General de Bibliotecas!”.



Mientras que entre ayer hoy, solo ha tuiteado generalidades sobre el proceso de la convocatoria, pero no informa con claridad los resultados y tampoco explica por qué no se publicarán todos los libros que ambicionaba rediseñar.