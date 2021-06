"Qué delicia callar bocas", dice la influencer Mariana Rodríguez tras el triunfo de su esposo Samuel García

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Al celebrar el triunfo del virtual gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en las elecciones del pasado 6 de junio, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, exclamó: “Qué delicia callar bocas”.

En sus historias de Instagram, se dijo emocionada y satisfecha por los resultados de la elección, ya que ella y su esposo pusieron mucho empeño en la campaña política y aunque, en algunos momentos dudó y enfrentó muchos problemas en el camino, entendió que “todo tuvo una razón de ser”, comentó.

“Hoy digo: ¡qué delicia callar bocas! Estamos muy conscientes de la responsabilidad que va a ser para Samuel gobernar Nuevo León. Hay mucho que hacer por Nuevo León, por la gente de Nuevo León, pero yo les prometo que, de mi parte y la de Samuel, vamos a entregar el corazón estos seis años, así como lo entregamos en la campaña”, prometió.

La clave de su éxito fue no hacer caso a los malos comentarios de las personas sobre ella y su esposo, pues fueron muchas personas que intentaron detenerlos diciéndoles que no podrían con el peso de la gubernatura, pero que se siente orgullosa de llegar “triunfante” de la mano de su esposo, señaló.

“Creo que Samuel es un claro ejemplo de entrarle a todo a pesar de las adversidades. O sea, veníamos de un año muy complicado que todos los escándalos, empezando en cuarto lugar; y bueno, echarle todas las ganas. O sea, de verdad yo dejé el corazón en la campaña. Hice todo lo que se pudo hacer, Samuel también, dimos nuestro 100 por ciento. Y lo imposible se hace posible”, afirmó.

Mencionó que en este proyecto se involucrará a los neoloneses “lo más que se pueda”, pues es “sumamente importante” mantener a la ciudadanía informada, involucrada y participativa.

Aunque García Sepúlveda, candidato de Movimiento Ciudadano, ganó con el 36.6% de la votación (700 mil 352 votos según el PREP), tiene al Congreso del Estado en contra y a la Fiscalía General de la República (FGR) investigándolo, junto a su familia y a su esposa, por supuesto “lavado de dinero”, luego de que su contrincante del PRI-PRD, Adrián de la Garza Santos, lo denunció por recibir aportaciones ilícitas para impulsar su campaña electoral de 2021.

“La nueva gobernadora”

En redes sociales, algunos usuarios atribuyeron el triunfo de García Sepúlveda a la influencia de García Cantú en el estado.

“El esposo de la influencer Mariana Rodríguez Cantú será el nuevo gobernador de Nuevo León”, escribió un usuario de redes sociales.

"El esposo de la influencer Mariana Rodríguez Cantú será el nuevo gobernador de Nuevo León", escribió un usuario de redes sociales.

“Nuevo León amanece con nueva gobernadora, ella es: Mariana Rodríguez. Sí, lo he dicho y lo confirmo: ‘Si @samuel_garcias ganaba la gubernatua no sería por él, sería gracias a Mariana Rodríguez Cantú’. No soy partidario de @MovCiudadanoMX ni de Samuel García, pero…”, redactó otro usuario.

Nuevo León amanece con nueva gobernadora, ella es: Mariana Rodríguez.



Sí, lo he dicho y lo confirmo "Si @samuel_garcias ganaba la gobernatura no sería por él, sería gracias a Mariana Rodríguez Cantú".



No soy partidario de @MovCiudadanoMX, ni de Samuel García, pero...

Aunque también hubo críticas:

Wey ya cállate por favor, pinché vieja ridícula @marianardzcant agarra tu papel de primera dama, cual callar bocas? Ponte hacer las cosas como se deben, no dejar en ridículo al estado de Nuevo León, ya no eres una "influencer", ese papel ya fue en tu vida.

¿De qué acusan a Samuel, Mariana y familia?

El 10 de mayo pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó, en un comunicado, que “se han recibido denuncias diversas, las últimas provienen de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel García Sepúlveda, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel García Mascorro; de su esposa Mariana Rodríguez Cantú; y del padre de ésta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdés”, indicó la FGR en un comunicado, el 10 de mayo pasado.

#FGRInforma: En atención a numerosas denuncias, la FEDE abrió carpeta de investigación en contra de Adrián "D", Samuel “G”, Mariana “R” y el padre de esta Jorge “R” , por hechos electorales presuntamente delictivos en Nuevo León.

Más información:

El 23 de abril pasado, Animal Político publicó que desde 2019 autoridades federales investigaban a García Sepúlveda y a sus parientes por delitos fiscales y supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

figuran familiares directos del propio Rodríguez Valdez como su hija Mariana Rodríguez Cantú (esposa de Samuel García) a quien se vincula con al menos cuatro empresas.

Las operaciones en proceso de investigación son: depósitos por 26 millones de pesos de una empresa confirmada como “fantasma” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 170 millones de pesos triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero, además de consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito y retiros millonarios en efectivo.

Estas operaciones se extienden a su padre Samuel García Mascorro, su esposa la influencer Mariana Rodríguez Cantú y su suegro Jorge Rodríguez Valdez, por no reportar al SAT transacciones millonarias, por lo que se les investiga por evasión fiscal, pues dichas operaciones generaron que los bancos emitieran alertas ante la posibilidad de que se haya lavado dinero.