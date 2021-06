El PRI no será el "Judas": Sauri ante insinuación de AMLO con el tricolor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador se equivoca en su llamado para conformar con Morena la mayoría calificada en San Lázaro, porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo, no será “el Judas” frente a “una ciudadanía mexicana que optó por la pluralidad”.

Así, la expresidenta nacional del PRI (1999-2002) rechazó cualquier tipo de alianza o negociación entre esa fuerza política y el presidente Andrés Manuel López Obrador en la 65 Legislatura, para que alcance la mayoría calificada y poder reformar la Constitución.

“No somos Judas, definitivamente”, sentenció, y al insistirle sobre una posible alianza respondió: “Definitivamente no”.

Para ella, “en el lenguaje beisbolero que le gusta usar al presidente, fue una ‘bola ensalivada’ la que aventó, porque pudo haber mencionado a cualquiera de los otros partidos que formamos parte de la oposición, pero escogió al PRI, por eso le digo ‘bola ensalivada’”, señaló en entrevista realizada en el Senado de la República.



Además, dijo, los dichos del presidente son, de una manera, como para tener una sombra sobre el partido y “el importante logro que la alianza opositora tuvo en relación con reestablecer los equilibrios en la Cámara de Diputados”.

Es como decir: “Al PRI cuando queramos lo jalamos, y ahí sí, señor presidente, con todo respeto, está muy equivocado”, recalcó la priista.



El PRI, sostuvo, “es un partido que lucha y que tiene muy claro que la confianza que le dio la sociedad mexicana en una coalición opositora –con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática-- es para hacer valer la pluralidad, la diversidad y la democracia en el país”.

Desde su punto de vista, la idea del presidente es como decir: “divide y vencerás”, y el primer paso es “sembrar la sospecha”.

“Podemos decirle ‘bola ensalivada’, podemos decirle ‘beso del diablo’, pero el hecho es que va hacia sembrar sospecha, y esto de ninguna manera podemos permitirlo quienes somos priistas y estamos convencidas y convencidos de que el voto del pasado domingo 6 de junio fue a favor de la pluralidad y la diversidad, y ese es nuestro compromiso”, indicó la diputada.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera?

En la conferencia de prensa mañanera de ayer, López Obrador respondió así cuando le señalaron que Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada para reformar la Constitución:

“Nunca hemos tenido mayoría calificada, para aclararlo. Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional".

Analizar críticamente la estrategia

La exgobernadora de Yucatán (1991-1994), Dulce María Sauri, consideró que tras las elecciones del domingo 6, en las que perdieron ocho de las gubernaturas, el partido debe hacer un ejercicio de reflexión autocrítica y abierta, dispuesto a enfrentar una realidad que no les favoreció.



“O sea, el PRI, vamos a decir, de 17% para votación para diputadas y diputados en 2018, ahora registra 18%. No se cayó e incluso avanzó poquito, pero no es suficiente para un partido que aspira a competir y ganar la elección presidencial en 2024”, afirmó.



Sobre la posibilidad de cambios en el PRI, la diputada federal consideró que el cambio se debe concentrar en la estrategia, porque si se hace lo mismo, da lo mismo que se haga con cualquier persona.



“Lo que se tiene que analizar críticamente es la estrategia y, sobre todo, con un análisis crítico de lo que sucedió y que se desprenda una estrategia hacia 2024”.



Al ser cuestionada si se debe cambiar al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por los resultados en esta contienda electoral, expresó:



“A ver, a mí no me parece que haya que poner la carreta por delante del burro, y para mí la carreta es la estrategia. Que después veamos con qué animales de tiro vamos a jalarla, es la segunda parte. Es muy fácil, porque yo ya lo viví, concentrar o desviar la atención de ese análisis crítico culpando a personas, primero hay que analizar por qué se dieron las cosas”, concluyó.