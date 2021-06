Hizo falta difundir más el trabajo que hace el gobierno de México: Sheinbaum tras debacle en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la debacle de Morena en las elecciones del pasado domingo 6 en la Ciudad de México se debió a que su administración se enfocó en atender la pandemia y la vacunación por covid-19, y no en difundir los programas sociales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pienso que hizo falta difundir más este trabajo que se hace desde el gobierno de México, recordar permanentemente lo que significa la pensión a adultos mayores y por qué representa una transformación en nuestro país, quién fue quien impulsó la pensión a adultos mayores en nuestra ciudad; repito, (la debacle se debió) entre otras cosas porque vino la pandemia y pues privilegiamos la información relacionada con la protección personal”, afirmó.

Tras el breve intento de autocrítica, advirtió: “Aquí nadie está derrotado. Al contrario, aquí sacamos fuerza para seguir defendiendo este proyecto de transformación que representamos. Vamos a seguir informando, difundiendo y trabajando por una Ciudad de Derechos, en donde a nadie se le olvide que estos derechos se ganaron gracias a esta transformación y desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno”.

Sheinbaum Pardo no tenía conferencia programada para este miércoles. Sin embargo, pocos minutos después de que el presidente López Obrador manifestó en su conferencia matutina que “faltó atender más a la Ciudad de México” para obtener mejores resultados en la votación del domingo 6, el equipo de trabajo la mandataria capitalina convocó a videoconferencia.



Sin tema específico que anunciar, fue directo a responder lo que su mentor político señaló: “Quizá por el tema de la pandemia, la vacunación, reforzamos mucho la información relacionada con ello y dejamos de difundir este trabajo tan fundamental que hace el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México”.

"Los programas sociales"

La morenista presentó una lámina con los programas sociales promovidos por el gobierno de López Obrador, no sólo en la Ciudad de México, sino en el país: pensión alimenticia para adultos mayores; apoyo a personas con discapacidad; las becas “Benito Juárez”, desde educación básica hasta superior, y de Jóvenes construyendo el futuro, con una inversión en 2020 de 19 mil 605 millones de pesos.



Después mencionó programas impulsados en su gestión: “Mi beca para empezar”, útiles escolares, las becas Pilares para educación media superior y superior, alimentos escolares más comedores sociales y otros, que suman 14 mil 4 millones de pesos.

Visiblemente irritada, siguió su justificación, que parecía más defensa al gobierno federal que al suyo propio: “Se nos olvidó difundir lo que era la corrupción de la actual (sic), del anterior gobierno y cómo se acabó con la corrupción en el actual gobierno y como eso nos permitió que 25 mil millones de pesos se reorientaran para inversión pública en la Ciudad de México”.



Siguió: “Todo esto quizá nos faltó difundirlo más y, repito, no es que no lo hubiéramos querido hacer, pero la ciudad vivió una pandemia muy fuerte y estuvimos privilegiando la información relacionada con la pandemia”.



Cabe recordar que la difusión de programas sociales y logros de los gobiernos donde hay campañas políticas está prohibida por las leyes electorales.



“Como si fuéramos una dictadura”

Por tercer día consecutivo, Claudia Sheinbaum se refirió a la “guerra sucia” promovida en todo el país, pero en particular en la Ciudad de México, mediante mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y medios de comunicación. Y acusó:

“De pronto, resultaba que estábamos en una difusión como si fuéramos una dictadura, con uno de los presidentes más democráticos que ha habido en la historia de México, donde no se ha reprimido a un solo periodista, a nadie se le ha quitado su fuente, lo que sí se hace es un debate público todos los días”.

La morenista acusó que la oposición “se quitó la máscara” un día después de la elección, y la acusó de ser la autora de los memes “clasistas” sobre cómo quedó dividida la Ciudad de México, según los partidos políticos que ganaron las 16 alcaldías. Y como pocas veces lo había hecho, al puro estilo de López Obrador evidenció una nota de prensa:

“Sheinbaum pierde Tlalpan por su ahijada incómoda”. ¿Cuál ahijada? Y siguen pautándolo, ¿eh?, ¡siguen pautándolo!... Fíjense todo el dinero que se está invirtiendo en redes sociales. El día siguiente de la elección se quitaron la máscara, promoviendo esta propaganda que no tiene nada que ver con los habitantes de esta ciudad”.

Habló de otro supuesto mensaje difundido: “‘Vota, porque es la última ocasión que vas a poder votar en México’. ¡Como si viniera una dictadura!, pero fue una andanada en los teléfonos tremenda. Entonces, a lo mejor no nos dimos cuenta de esta campaña tan fuerte que estaban haciendo y que ya nosotros pudiéramos haberla combatido y explicado que esto no era cierto, y también desde la perspectiva, porque también hay que diferenciar lo que le toca al gobierno, lo que le toca al partido”.

Luego se fue más directo: “Una vez que ganaron la elección, se quitaron la máscara, eso son... mujeres que defienden derechos de las mujeres votando por el PAN, que llama ‘viejerío’ a las mujeres”.

La mandataria capitalina se apoyó de nuevo en López Obrador y anunció que insistirá en informar todo lo hecho para los capitalinos: “Sí es muy importante que los habitantes de la ciudad sepan que esos derechos son parte de esta transformación que encabeza el presidente de la República y que la verdadera democracia llegó a México –la verdadera democracia– con esta Cuarta Transformación de la República”.