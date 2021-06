"La reunión con Kamala fue tan buena que hasta le dije presidente": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “muy benéfica” la reunión que sostuvo ayer con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris porque hay coincidencias para enfrentar el problema migratorio, abrir por completo la frontera norte y signar a acuerdos de inversión para desarrollar el tratado económico que incluye a Canadá.

El tema migratorio "no se resolverá de la noche a la mañana": Kamala Harris

“Fue tan buena la reunión que le dije presidente, me camuqué, ya ven que dicen mis adversarios que ya estoy chocheando, a lo mejor en eso tienen un poco de razón, no soy infalible”, dijo el mandatario en referencia a la expresión que utilizó durante el recibimiento de la funcionaria estadunidense en la puerta de Palacio Nacional que se volvió viral en redes sociales.

En la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal definió a la vice presidenta Kamala Harris como una mujer “respetuosa, muy inteligente y amiga de México”, y dijo que su visita ayudará a fortalecer las relaciones entre ambas naciones y los países de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

“Yo quiero agradecerle su visita y al presidente Joe Biden le dije que nos ayudaba mucho que la vicepresidenta, con el nivel que tiene, fuese la encargada de la relación con México sobre todo en el tema migratorio porque eso ayuda mucho a resolver los problemas”, indicó el tabasqueño y remató:

“Todo fue muy agradable, es una extraordinaria mujer, sensible, con la que nos vamos a entender como lo estamos haciendo con el presidente Joe Biden y como lo hicimos con el presidente Donald Trump porque es fundamental tener buenas relaciones con todos los gobiernos y todos los pueblos del mundo y nosotros vamos a seguir actuando de la misma forma”.

Luego, narró que durante la visita de la vice presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris a Palacio Nacional, se rompió el protocolo ceremonial y realizaron un recorrido en las áreas emblemáticas del edificio histórico.

“Se disfrutó de los murales de Diego Rivera, se enseñó lo majestuoso de este Palacio que se construyó encima de las obras de arquitectura y arte de la antigua cultura mexica de lo que era Tenochtitlán. Este Palacio que tiene cinco siglos que fue Palacio Virreinal, toda una historia, dos veces quemado en el periodo de la Colonia, reconstruido y luego tomado por los invasores estadunidenses que izaron aquí la bandera de Estados Unidos, una gran ofensa cuando nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio en 1847 y 1848”, refirió el mandatario.

Luego, recordó que el inmueble ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México fue Palacio imperial porque fue habitado por Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Sajonia y también despachó y murió el presidente Benito Juárez García.

También, dijo que le mostró el lugar donde fue detenido el presidente Francisco I. Madero, “hay todavía un balazo en un mueble” y el lugar que permaneció cinco días detenido antes de ser asesinado “cobardemente”.

“Le mostré la silla presidencial que ya no es la misma y le platiqué de cómo (Francisco) Villa y (Emiliano) Zapata entraron a Palacio, estuvieron en la oficina y se sentó Villa en la silla presidencial y Zapata no quiso porque dijo que estaba embrujada, le comenté que antes de que yo me sentara, con mis amigos que tengo se hizo una limpia por si las moscas”, relató el presidente Obrador.